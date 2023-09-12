pereprofessional

Василий pereprofessional

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная вёрстка, натяжка на WordPress, создание сайтов "под ключ"

Василий. 21 год. Жил в Лос-Анджелесе. Сейчас проживаю в Санкт-Петербурге. Опыт работы в веб-разработке больше 1 года.

Знания

  • HTML & CSS (+ Bootstrap 4)
  • JavaScript (+ JQuery, AJAX)
  • PHP
  • Laravel
  • OpenCart
  • WordPress
  • ООП
  • Английский язык
HTML-верстка
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от $70
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $270
от 6 дней
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Системы управления (CMS)
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от $145
от 2 дней
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