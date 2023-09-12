Адаптивная вёрстка, натяжка на WordPress, создание сайтов "под ключ"

Василий. 21 год. Жил в Лос-Анджелесе. Сейчас проживаю в Санкт-Петербурге. Опыт работы в веб-разработке больше 1 года.

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