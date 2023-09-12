Адаптивная вёрстка, натяжка на WordPress, создание сайтов "под ключ"
Василий. 21 год. Жил в Лос-Анджелесе. Сейчас проживаю в Санкт-Петербурге. Опыт работы в веб-разработке больше 1 года.
Знания
- HTML & CSS (+ Bootstrap 4)
- JavaScript (+ JQuery, AJAX)
- PHP
- Laravel
- OpenCart
- WordPress
- ООП
- Английский язык
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Многостраничный сайт "под ключ"145 просмотров
- Landing Page "под ключ"152 просмотра
- Многостраничный сайт на WordPress126 просмотров
- Лендинг для студии Motion Capture141 просмотр
- Сайт писателя с продажей книг через Робокассу153 просмотра
HTML-верстка
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от $70
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $270
от 6 дней
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Системы управления (CMS)
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от $145
от 2 дней
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