pererabotka

Переработка.орг

Медицинский центр Биовэр осуществляет диагностику и лечение различных заболеваний. Среди специалистов клиники — эндокринолог (диагностика и амбулаторное лечение эндокринных заболеваний), гинеколог, уролог и др. Все сотрудники клиники имеют большой стаж и успешный опыт решения самых сложных проблем. Имеется детский центр, который предлагает услуги узких специалистов по детскому здоровью. Кроме того, в центре косметологии и избыточного веса можно пройти процедуры для улучшения внешности. Прайс-лист на пилинги, мезотерапию и другие услуги вы сможете найти на сайте.