С удовольствием помогу в переводе с/на английский, немецкий, русский, укр
2005-2010 гг. - Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, специальность - преподаватель английского, немецкого языков, первод
2010 г - преподаватель английского языка на частных курсах, занимаюсь преводами различной тематики - технический, художественный перевод, перевод деловой переписки
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