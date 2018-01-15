perevodchikNLP

Лилия perevodchikNLP

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Письменный переводчик английского и французского

Образование: высшее, лингвист-преподаватель

Языки: английский, французский

Опыт работы: 2 года

Услуги: письменный перевод с/на английский, французский

Основные специфики перевода:

1. Юриспруденция

2. Медицина, здоровье

3. Личные документы, справки

4. Бытовое оборудование: инструкции по эксплуатации

5. Промышленное оборудование: техническое описание, инструкции по эксплуатации

6. Медицинское оборудование: инструкции по эксплуатации

7. Фармакология: отчеты по исследованиям

Навыки: владение программами Microsoft office, работа в Trados, Deja vu

Скорость: 10 стр в день

Тариф: 200 руб. за 1800 зн. с пр.

Способы оплаты: Сбербанк, PayPal, денежные переводы Золотая корона и др.

Контакты: [email protected], skype: lilya_nichiporchuk23101987