perevodchikNLP

Письменный переводчик английского и французского
Образование: высшее, лингвист-преподаватель
Языки: английский, французский
Опыт работы: 2 года
Услуги: письменный перевод с/на английский, французский
Основные специфики перевода:
1. Юриспруденция
2. Медицина, здоровье
3. Личные документы, справки
4. Бытовое оборудование: инструкции по эксплуатации
5. Промышленное оборудование: техническое описание, инструкции по эксплуатации
6. Медицинское оборудование: инструкции по эксплуатации
7. Фармакология: отчеты по исследованиям
Навыки: владение программами Microsoft office, работа в Trados, Deja vu
Скорость: 10 стр в день
Тариф: 200 руб. за 1800 зн. с пр.
Способы оплаты: Сбербанк, PayPal, денежные переводы Золотая корона и др.
Контакты: [email protected], skype: lilya_nichiporchuk23101987
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