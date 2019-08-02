perfect_editing

Приветствую!

Я являюсь режиссером видео-монтажа с огромным опытом ихорошим чувством вкуса.

Имею 9-ти летний опыт работы в сфере видео-производства. Вчастности, я специализируюсь на редактировании видео в Adobe Premiere Pro и

Adobe After Effects в различных направлениях:

- рекламное видео, для размещения на You-tube, Facebook,Instagram, на Вашем сайте. В создании рекламного видео, я прежде всего ориентируюсь на повышении прибыли клиента. Моушн-графика для создания анимированных титров, переходов;,

отбор лучших кадров из отснятого материала/подбор видео на стоках; динамичный

контрастный монтаж под музыку, удачный выбор музыки - всё это создает яркое

впечатление при просмотре рекламного ролика.

- создание заставки на основе логотипа бренда.

- редактирование документального видео (также, по монтажному листу).

- монтаж романтических свадебных видео-роликов и лав-стори.

- создание промо, презентационных роликов, слайдшоу.

- работа над музыкальными клипами.

Прежде всего, я стремлюсь создать качественное оригинальное видео. Работаю на результат, четко вижу поставленную задачу, и стремлюсь, чтобы моя работа улучшала качество жизни людей и делала их более счастливыми.

Поскольку красота спасает мир.