perfect_editing

Приветствую!
Я являюсь режиссером видео-монтажа с огромным опытом ихорошим чувством вкуса.
Имею 9-ти летний опыт работы в сфере видео-производства. Вчастности, я специализируюсь на редактировании видео в Adobe Premiere Pro и
Adobe After Effects в различных направлениях:
- рекламное видео, для размещения на You-tube, Facebook,Instagram, на Вашем сайте. В создании рекламного видео, я прежде всего ориентируюсь на повышении прибыли клиента. Моушн-графика для создания анимированных титров, переходов;,
отбор лучших кадров из отснятого материала/подбор видео на стоках; динамичный
контрастный монтаж под музыку, удачный выбор музыки - всё это создает яркое
впечатление при просмотре рекламного ролика.
- создание заставки на основе логотипа бренда.
- редактирование документального видео (также, по монтажному листу).
- монтаж романтических свадебных видео-роликов и лав-стори.
- создание промо, презентационных роликов, слайдшоу.
- работа над музыкальными клипами.
Прежде всего, я стремлюсь создать качественное оригинальное видео. Работаю на результат, четко вижу поставленную задачу, и стремлюсь, чтобы моя работа улучшала качество жизни людей и делала их более счастливыми.
Поскольку красота спасает мир.