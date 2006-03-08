В связи с расширением компании ищем молодых, талантливых и перспективных ПЕРЕВОДЧИКОВ. Мы специализируемся на письменных технических переводах и находимся в Москве. Отсюда и наши требования: 1) Знание иностранного со специализацией в какой-либо технической области. 2) Знание русского!!! ...