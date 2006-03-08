perfekt

Гость perfekt

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Требуются переводчики английского и немецкого

    $1000

    Требуются ТЕХНИЧЕСКИЕ переводчики английского и немецкого языков. Итак. Для обоюдного удобства критерии максимально сужены. Требуются переводчики: 1. Английский и немецкий языки. Работа в основном (90%) с языка. Перевод НА язык приветствуется. 2. Тематика: общая техника, ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • СРОЧНО требуются ПЕРЕВОДЧИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА!

    $1000

    СРОЧНО требуются переводчики немецкого языка Для работы над "долгоиграющим" проектом требуются переводчики НЕМЕЦКОГО языка. Тематика: строительство, строительные работы, электрика, водоснабжение, энергетика и т.п. Проект уже в работе, поэтому к переводу можно будет приступить немедленно. Основное ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технические переводчики английского языка

    $1000

    Требуются технические переводчики английского языка! Для работы над "долгоиграющими" проектами требуются переводчики английского языка. Тематика только техническая: машиностроение, станки с ЧПУ, программирование станков с ЧПУ, металлообработка, плазменная резка и т.п. Отсюда требования: 1. ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН! И ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕВОДЧИКИ: АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО

    $1000

    Требуются переводчики английского и немецкого языков Для работы над "долгоиграющими" проектами требуются переводчики английского и немецкого языков. Тематика: машиностроение, станки с ЧПУ, программирование станков с ЧПУ, металлообработка, плазменная резка ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются переводчики: Англ., Нем, Ит., Фр., Исп.

    $1000

    В связи с расширением компании ищем молодых, талантливых и перспективных ПЕРЕВОДЧИКОВ. Мы специализируемся на письменных технических переводах и находимся в Москве. Отсюда и наши требования: 1) Знание иностранного со специализацией в какой-либо технической области. 2) Знание русского!!! ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад