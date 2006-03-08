Требуются ТЕХНИЧЕСКИЕ переводчики английского и немецкого языков. Итак. Для обоюдного удобства критерии максимально сужены. Требуются переводчики: 1. Английский и немецкий языки. Работа в основном (90%) с языка. Перевод НА язык приветствуется. 2. Тематика: общая техника, ...
- $1000Переводы14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
СРОЧНО требуются переводчики немецкого языка Для работы над "долгоиграющим" проектом требуются переводчики НЕМЕЦКОГО языка. Тематика: строительство, строительные работы, электрика, водоснабжение, энергетика и т.п. Проект уже в работе, поэтому к переводу можно будет приступить немедленно. Основное ...Переводы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуются технические переводчики английского языка! Для работы над "долгоиграющими" проектами требуются переводчики английского языка. Тематика только техническая: машиностроение, станки с ЧПУ, программирование станков с ЧПУ, металлообработка, плазменная резка и т.п. Отсюда требования: 1. ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН! И ...Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуются переводчики английского и немецкого языков Для работы над "долгоиграющими" проектами требуются переводчики английского и немецкого языков. Тематика: машиностроение, станки с ЧПУ, программирование станков с ЧПУ, металлообработка, плазменная резка ...Переводы5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
В связи с расширением компании ищем молодых, талантливых и перспективных ПЕРЕВОДЧИКОВ. Мы специализируемся на письменных технических переводах и находимся в Москве. Отсюда и наши требования: 1) Знание иностранного со специализацией в какой-либо технической области. 2) Знание русского!!! ...Переводы15 заявокЗакрыт18 лет назад