perfil

Дмитрий perfil

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
prodev
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Обратиться к элементам html из включенного svg
Вот так, за 1мин заработал 2$
Все быстро и как надо
Ответный отзыв
-AR-
Рус 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$4
10 баллов
15 лет назад
Подсказки (titles) в svg документе
Оплатил вовремя, содействовал выполнению работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Оперативно и с энтузиазмом. Спасибо.
Ответный отзыв