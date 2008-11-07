Стандартная задача написать web интерфейс пользователя к таблицам в базе данных (~10 таблиц). Пользователь должен авторизоваться, и в зависимости от прав, разрешенных администратором создавать/редактировать/удалять объекты из базы. Не обязательно писать с нуля, задача вроде стандартная, можно подогнать уже ...
- $200Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Дано: 1) solaris10 2) прога #include main() { pid_t pid; pid =getpid(); printf("ps -jl -p %d ; pfiles %d\n",pid,pid); sleep(20); setpgrp(); printf("after\n"); sleep(1000); } вопрос - хочу получить консультации по icq по поводу управляющих терминалов, в частности ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Хочется чтобы когда нажимаешь на radio вылетал confirmation на который если ответить утвердительно, то radiobutton бы меняла свой статус. вот так: не работает, так как кнопка становился checked ДО вызова события onclick Хочется чтобы статус кнопки менялся ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть html в который включен svg объект таким образом: в этом svg есть javascript хочется получить доступ к элементам html в лоб не получается, так как внутри svg document указывает на object svg, а не на внешний html, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $4
Не получается сделать всплывающие подсказки ('desc' and 'title' elements) в svg документе Переведу 100 яндекс денег за пример работающего svg в firefox. Надо - нарисовать скажем circle при наведении на который всплывает подсказка. Например MY TITLE ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад