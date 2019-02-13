Разработка сайтов и мобильных приложений для iOS и Android.

Доброго времени суток, меня зовут Равшан, мне 22 года и я Full-stack developer. C 16 лет увлекаюсь программированием. И за последние 4 года очень развился в этой сфере.

Мои основные навыки:

- Адаптивная верстка . Включает в себя все современные технологии CSS такие как Grid,Flexbox, CSS variables и др. Parallax эффекты,сочные анимации и другие интерактивные элементы. Соблюдение семантики HTML, для хорошей индексации.Весь код валидируется. Оптимизация и сборка по средствам Gulp, Webpack – так что в итоге вы получите,максимально быстрый сайт как в работке так и в загрузке.

- Разработка пользовательских интерфейсов . Удобные и понятные, плавно работающие интерфейсы на VueJS (в топ 3 JS Фреймворков в мире). Взаимодействие с сервером по средствам REST API. AJAX запросы.Взаимодействие со сторонними API такие как Google Maps API и др.

- Программирование серверной части . С использованием PHP Фреймворка Laravel. Проектирование базы данных. Построение бизнес логики. Разработка API.

- Посадка на CMS . Часто работаю с WordPress, ModX,CS-Cart, Presta Shop, Open Cart,Magento, Joomla. Возможна посадка на любую CMS основанную на PHP.

Все навыки:

- PHP,Laravel

- JS(ES2016), VueJS (Vuex, Vue router, REST API)

- HTML5,CSS3

- jQuery,Bootstrap4

- Gulp,Webpack

- Wordpress,ModX

Что я могу:

- Грамотно сверстать сайт

- Посадить на CMS

- Разработать Front-end сайта

- Разработать Beck-end сайта

- Разработать сайт полностью по ТЗ + админ панель

- Доработать, исправить ошибки, поправить сайт