Равшан Зиямов performance-DDMperformance-DDM
Доброго времени суток, меня зовут Равшан, мне 22 года и я Full-stack developer. C 16 лет увлекаюсь программированием. И за последние 4 года очень развился в этой сфере.
Мои основные навыки:
- Адаптивная верстка. Включает в себя все современные технологии CSS такие как Grid,Flexbox, CSS variables и др. Parallax эффекты,сочные анимации и другие интерактивные элементы. Соблюдение семантики HTML, для хорошей индексации.Весь код валидируется. Оптимизация и сборка по средствам Gulp, Webpack – так что в итоге вы получите,максимально быстрый сайт как в работке так и в загрузке.
- Разработка пользовательских интерфейсов. Удобные и понятные, плавно работающие интерфейсы на VueJS (в топ 3 JS Фреймворков в мире). Взаимодействие с сервером по средствам REST API. AJAX запросы.Взаимодействие со сторонними API такие как Google Maps API и др.
- Программирование серверной части. С использованием PHP Фреймворка Laravel. Проектирование базы данных. Построение бизнес логики. Разработка API.
- Посадка на CMS. Часто работаю с WordPress, ModX,CS-Cart, Presta Shop, Open Cart,Magento, Joomla. Возможна посадка на любую CMS основанную на PHP.
Все навыки:
- PHP,Laravel
- JS(ES2016), VueJS (Vuex, Vue router, REST API)
- HTML5,CSS3
- jQuery,Bootstrap4
- Gulp,Webpack
- Wordpress,ModX
Что я могу:
- Грамотно сверстать сайт
- Посадить на CMS
- Разработать Front-end сайта
- Разработать Beck-end сайта
- Разработать сайт полностью по ТЗ + админ панель
- Доработать, исправить ошибки, поправить сайт
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