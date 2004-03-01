perizatuwka

Переводы с турецкого на русский и наоборот

Бакалавр+90(546)4501373 http://pikosvibes.tilda.ws 7 (778) 727-1906 [email protected]Студент 2-курса в университете Анадолу в Турции Факультет Экономики

Дата рождения: 01/03/2004БАКАЛАВРИАТ 2-КУРС Anadolu ÜniversitesiУчитель английского языкаПобедитель кастингового конкурса (встреча с президентом Казахстана)

IELTS сертификат 6.0TÜRKÇE DİL YETERLİK BELGESİ C1"TEACHING FOR HEROES"Обучение детей английскому языку , чьи семьи боролись с Covid-19Казахский Русский Английский Турецкий ИспанскийТанцевать хип-хоп, Читать зарубежную литературу , Играть на пианино, Рисовать , Сочинять стихи, Фотографирование ,Путешествовать