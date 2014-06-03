Портфолио
- Логотип для пианиста Павла Игнатьева292 просмотра
- Материалы для пианиста Павла Игнатьева241 просмотр
- Логотип ивент-агентства Y-media319 просмотров
- Фирменный стиль ивент-агентства Y-media255 просмотров
- Логотип для певицы Марьяны Головко278 просмотров
- Визуализации баркеты для L'Oreal504 просмотра
- Брошюра Porsche Assistance600 просмотров
- Визуализации баркеты для Maybelline New York397 просмотров
- Пластиковые карты Raiffeisen Bank Aval177 просмотров
- Журнал Go Beyond164 просмотра
- Журнал Winner Porsche179 просмотров
- Журнал Winner Magazine141 просмотр