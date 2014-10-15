английский, математика, информатика, программирование
- Образование: 2009 - 2013 НИУ ВШЭ факультет "Бизнес-информатика", специализация "Архитктура предприятий"
- Ключевые навыки: Иностранный язык: английский; Навыки работы c# с подключением SQL Server на платформе Visual Studio 2010 ;Проектирование и разработка баз данных; моделирование процессов в UML, BPwin;навыки работы с большими массивами данных: Excel, Eviews, Deductor Studio. Навыки разработки настольных и веб- приложений;проведение анализа бизнес-процессов предприятий; разработка приложений Visual Prolog
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