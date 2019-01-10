Менеджер по проектам/консалтинг: аналитика, маркетинг, продажи.

Навыки:

- анализ текущей деятельности компании и разработка эффективной стратегии

- составление УТП

- организация и контроль выполнения проектов

- составление и запуск смс-рассылок

- составление и запуск email рассылок

- настройка и интеграция систем для рассылок и работы с клиентами

- расчёт конвертации и эффективности акций

- запись и запуск аудио-рекламы на внутреннюю телефонию компании

- взаимодействие с отделом продаж и создание инструментов для эффективной работы

- анализ оборачиваемости склада

- составление и запуск КП

- работа с KPI

- проведение презентаций и собраний с торговыми представителями

- аналитика рынка по Nielsen- аналитика сетей продаж

- прорисовка планограмм, от изменения товарной матрицы, увеличение продаж

- контроль работы супервайзеров и ТП в полях

- работа с рынком FMCG