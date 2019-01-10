Навыки:
- анализ текущей деятельности компании и разработка эффективной стратегии
- составление УТП
- организация и контроль выполнения проектов
- составление и запуск смс-рассылок
- составление и запуск email рассылок
- настройка и интеграция систем для рассылок и работы с клиентами
- расчёт конвертации и эффективности акций
- запись и запуск аудио-рекламы на внутреннюю телефонию компании
- взаимодействие с отделом продаж и создание инструментов для эффективной работы
- анализ оборачиваемости склада
- составление и запуск КП
- работа с KPI
- проведение презентаций и собраний с торговыми представителями
- аналитика рынка по Nielsen- аналитика сетей продаж
- прорисовка планограмм, от изменения товарной матрицы, увеличение продаж
- контроль работы супервайзеров и ТП в полях
- работа с рынком FMCG