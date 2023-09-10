perova_web

SEO-продвижение сайтов в Google и Yandex

С 2017 года занимаюсь SEO-продвижением сайтов.



У меня вы можете заказать:



- Аудит сайта. Включает в себя поиск технических ошибок и недоработок + аудит юзабилити. Проверку делаю вручную, а не автоматическими сервисами, поэтому мои отчеты всегда полны информации и полезных рекомендаций.

- Семантическое ядро. Собираю ключевые запросы на основе тематики сайта и КОНКУРЕНТОВ. Чистку семантики и кластеризацию запросов делаю вручную. В результате вы получаете семантическое ядро с понятной структурой, и разбивкой ключей под страницы сайта.

- Составление структуры сайта. Продумаю и составлю оптимальную структуру сайта для СЕО-продвижения, основываясь на собранной семантике и анализе ваших конкурентов.

- Заполнение мета-тегов. Составляю релевантные title и description с ключевыми запросами для каждой страницы сайта.

- СЕО под ключ - все вышеперечисленное + разработка стратегии SEO-продвижения + ежемесячное сопровождение сайта, которое включает в себя мониторинг позиций сайта в поисковой выдаче, отслеживание и своевременное исправление ошибок на сайте, выявление страниц с низкой посещаемостью и их доработку, анализ поведения пользователей на сайте с целью улучшения юзабилити сайта и повышения конверсий.



О себе: скрупулезный сеошник. В приоритете качество, а не количество.

Всегда на связи не только во время работы, но и после сдачи проекта.