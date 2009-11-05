нужно написать конфигурацию обмена данными между терминалом сбора данных Opticon H15 (7 таблиц, Mobile Logistics) и Айтида Retail: Супермаркет на загрузку и выгрузку данных. Одну таблицу я подобрал, могу дать образец.
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
разработка несложного API, которое будет принимать текстовые данные (заранее определённые поля), проверяет тарифный план и генерирует на основе переданных даных PDF или Excel - по выбору. языки на усмотрение исполнителя. используется MySQL для хранения данных.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
приветствую! для интернет-магазина компакт-дисков жизненна необходима предпрослушка альбомов. Ранее, на предыдущем движке (VamShop) был интегрирован flash плеер, а в карточку товара добавлялось поле "путь к мп3 файлам альбома" Сейчас с переходом на OpenCart нужно применить какое-то другое решение: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать бланки наложенного платежа и посылки в виде web-страницы, чтобы выглядели в точности как бумажные копии (в приложении). Полноразмерные макеты предоставлю (bmp или jpeg по выбору). Разумеется, во всех браузерах должны выглядеть одинаково. Указывайте, пожалуйста, бюджет.HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
перестал работать скрипт в магазине на базе VamShop, надо исправить это недоразумение подробнее: в VamShop есть функция - Незавершенные заказы. Мы сделали копию этой функции с небольшими изменениями, по клику на кнопке запускается скрипт и добавляет ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть самописный скрипт (ну или доработка, кто как называет) для магазина VamShop, добавляющий товар в т.н. Закладки. Этот скрипт работает отовсюду (каталог товара, страницы Новинки, Скидки и проч), но не работает из карточки товара. Нужно ...Закрыт13 лет назад
Требуется разработать приложение для платформы iOs, которое бы позволяло: - загружать рецепты приготовления с сервера (включая картинки) - производить поиск по названию рецепта и по тексту рецепта - проставлять рейтинги рецептам и комментировать их - ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется простенький сайт. Назначение – заполнение онлайн почтовых бланков посылки, описи вложения и наложенного платежа с возможностью распечатки и/или отсылки по почте готовых в виде pdf, jpg (или предоставление ссылки на скачивание). Нужны: дизайн, движок ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на движке VamShop 1.54, доработанный программистом и дизайнером, и затем обновленный до версии 1.58 (после чего некоторые доработки перестали фунциклировать). Надо: устранить ошибки в коде и верстке поправить верстку страниц оформления заказа мелкие доработки требуется человек, досконально знающий ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вконтакте запустили свой собственный мерчант, интересует модуль для магазина на базе vamshop предлагайте цены и срокиИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть парсер, довольно примитивный, 55 строк, надо его малость подрихтовать чтоб работал всё-таки как необходимо нам. парсеру на входе через многострочное поле задаются url адреса страничек, которые он должен парсить и результат сохранять в xls файл, ...Завершен14 лет назад
- $500
Есть магазин по продаже компакт-дисков из-за границы. Нужно разработать схему и способы продвижения и раскрутки в интернете и реализовать это. Желательно описать, какие способы продвижения предлагаете, сколько времени займет.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
В VaM shop есть модуль доставки почтой России (домашняя страница http://igel.pp.ru/oscommerce/russianpost/) нужно сделать 3 его копии, так чтобы каждая была полностью автономной, не зависящей от других. Возможна предоплата, окончательный расчет только после проверки работоспособности на вашем хостинге ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Имеется интернет-магазин на базе VamShop Модуль 1 Нужно: реализовать список покупок/желаний пользователя, т.н. wish-list. Его функционал: это своего рода папка "избранного" товара, который покупателя заинтересовал, но оформлять который он пока не будет. Из этого списка товар должен переноситься ...Закрыт14 лет назад
В интернет-магазин на базе VamShop 1.54 надо интегрировать раскрывающийся текст наподобие: http://www.labirint.ru/help/pay/ пишите ваши расценки обязательно!Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://www.arabesquedistribution.com//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 требуется: 1) из описаний альбомов (к примеру http://www.arabesquedistribution.com//index.php?option=com_artistavenue&task=singleCd&id=1960&Itemid=99999999 ) вытягивать треклист и формировать его нужным образом, также вытягивать название альбома, каталожный номер, лейбл, и прочие данные 2) сохранять полноформатную обложку альбома 3) по возможности: закачивать превью ...Завершен14 лет назад
- $150
Имеется нарисованный дизайн, надо сверстать - быстро, валидно, кроссбраузерно и прочее предыдущий верстальщик пропал, но на своем хостинге держит практически готовый вариант, можете доработать егоHTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Магазин Vamshop 1.52 реализовать следующий блок (см. приложение). Требования: 1) товары должны прокручиваться (автоматически и/или вручную) 2) крайне желательно переключение между вкладками без перезагрузки главной страницы обязательно пишите цены!Завершен14 лет назад
Требуется разделить страхование товара и плату за доставку всё видно из скриншотов – галочки нет – покупатель оплачивает только доставку галочка ставится – сумма тут же пересчитывается и плюсуется к доставке магазин на основе VamShop ...Закрыт14 лет назад