perplexor

Александр Новак perplexor

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Конфигурация обмена между ТСД и Itida Retail

    нужно написать конфигурацию обмена данными между терминалом сбора данных Opticon H15 (7 таблиц, Mobile Logistics) и Айтида Retail: Супермаркет на загрузку и выгрузку данных. Одну таблицу я подобрал, могу дать образец.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка API для сайта

    разработка несложного API, которое будет принимать текстовые данные (заранее определённые поля), проверяет тарифный план и генерирует на основе переданных даных PDF или Excel - по выбору. языки на усмотрение исполнителя. используется MySQL для хранения данных.

    MySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интегрировать mp3-проигрыватель в OpenCart

    приветствую! для интернет-магазина компакт-дисков жизненна необходима предпрослушка альбомов. Ранее, на предыдущем движке (VamShop) был интегрирован flash плеер, а в карточку товара добавлялось поле "путь к мп3 файлам альбома" Сейчас с переходом на OpenCart нужно применить какое-то другое решение: ...

    OpenCartjQueryFlash
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать почтовые бланки HTML+CSS

    Необходимо сверстать бланки наложенного платежа и посылки в виде web-страницы, чтобы выглядели в точности как бумажные копии (в приложении). Полноразмерные макеты предоставлю (bmp или jpeg по выбору). Разумеется, во всех браузерах должны выглядеть одинаково. Указывайте, пожалуйста, бюджет.

    HTMLCSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить работу скрипта

    $20

    перестал работать скрипт в магазине на базе VamShop, надо исправить это недоразумение подробнее: в VamShop есть функция - Незавершенные заказы. Мы сделали копию этой функции с небольшими изменениями, по клику на кнопке запускается скрипт и добавляет ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить ошибку в скрипте для VamShop

    $10

    Есть самописный скрипт (ну или доработка, кто как называет) для магазина VamShop, добавляющий товар в т.н. Закладки. Этот скрипт работает отовсюду (каталог товара, страницы Новинки, Скидки и проч), но не работает из карточки товара. Нужно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения под iOS (для iPad)

    Требуется разработать приложение для платформы iOs, которое бы позволяло: - загружать рецепты приготовления с сервера (включая картинки) - производить поиск по названию рецепта и по тексту рецепта - проставлять рейтинги рецептам и комментировать их - ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта для заполнения бланков онлайн

    Требуется простенький сайт. Назначение – заполнение онлайн почтовых бланков посылки, описи вложения и наложенного платежа с возможностью распечатки и/или отсылки по почте готовых в виде pdf, jpg (или предоставление ссылки на скачивание). Нужны: дизайн, движок ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить код и вёрстку магазина на VamShop

    Есть магазин на движке VamShop 1.54, доработанный программистом и дизайнером, и затем обновленный до версии 1.58 (после чего некоторые доработки перестали фунциклировать). Надо: устранить ошибки в коде и верстке поправить верстку страниц оформления заказа мелкие доработки требуется человек, досконально знающий ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать парсер

    $10

    Есть парсер, довольно примитивный, 55 строк, надо его малость подрихтовать чтоб работал всё-таки как необходимо нам. парсеру на входе через многострочное поле задаются url адреса страничек, которые он должен парсить и результат сохранять в xls файл, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Раскрутить магазин и привлечь ЦА

    $500

    Есть магазин по продаже компакт-дисков из-за границы. Нужно разработать схему и способы продвижения и раскрутки в интернете и реализовать это. Желательно описать, какие способы продвижения предлагаете, сколько времени займет.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать копии модуля доставки почтой России (VaM)

    В VaM shop есть модуль доставки почтой России (домашняя страница http://igel.pp.ru/oscommerce/russianpost/) нужно сделать 3 его копии, так чтобы каждая была полностью автономной, не зависящей от других. Возможна предоплата, окончательный расчет только после проверки работоспособности на вашем хостинге ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать и доработать модули для VamShop

    Имеется интернет-магазин на базе VamShop Модуль 1 Нужно: реализовать список покупок/желаний пользователя, т.н. wish-list. Его функционал: это своего рода папка "избранного" товара, который покупателя заинтересовал, но оформлять который он пока не будет. Из этого списка товар должен переноситься ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер сайта

    Есть сайт http://www.arabesquedistribution.com//index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1 требуется: 1) из описаний альбомов (к примеру http://www.arabesquedistribution.com//index.php?option=com_artistavenue&amp;task=singleCd&amp;id=1960&amp;Itemid=99999999 ) вытягивать треклист и формировать его нужным образом, также вытягивать название альбома, каталожный номер, лейбл, и прочие данные 2) сохранять полноформатную обложку альбома 3) по возможности: закачивать превью ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать дизайн на VamShop

    $150

    Имеется нарисованный дизайн, надо сверстать - быстро, валидно, кроссбраузерно и прочее предыдущий верстальщик пропал, но на своем хостинге держит практически готовый вариант, можете доработать его

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать главную страницу магазина

    Магазин Vamshop 1.52 реализовать следующий блок (см. приложение). Требования: 1) товары должны прокручиваться (автоматически и/или вручную) 2) крайне желательно переключение между вкладками без перезагрузки главной страницы обязательно пишите цены!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отделить страховку товара от доставки

    Требуется разделить страхование товара и плату за доставку всё видно из скриншотов – галочки нет – покупатель оплачивает только доставку галочка ставится – сумма тут же пересчитывается и плюсуется к доставке магазин на основе VamShop ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработать парсер
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Очень довольны сотрудничеством с данным фрилансером, работу делает быстро и грамотно
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Парсер сайта
Полностью доволен сотрудничеством! Задание по пунктам - все четко! Общение приятное. Оплата своевременная. Оценка +10!
Отличный специалист, меньше чем за сутки решил нашу проблему осталось приятное впечатление, будем и дальше предлагать Евгению сотрудничество.
Ответный отзыв
Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Доработать главную страницу магазина
Очень доволен работой с Алескандром. Положытельный заказчик, точно знает что ему нужно, оплатил по факту, как и договаривались, что внушает доверие в человека. 10 балов не просто так ставлю :)
Отличный фрилансер Владимир превосходно разбирается в движках магазинов, по ходу выполнения работ непрерывно давал пояснения и консультировал по различным вопросам Будем обращаться к нему в будущем
Ответный отзыв