Приложение: MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2046 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе) По окончании работы, сделаем выгрузку для подсчета ...