Приложение:MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2172 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе) Срок 3 дня.
- Переводы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Приложение: MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2046 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе) По окончании работы, сделаем выгрузку для подсчета ...Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приложение: MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2046 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе) По окончании работы, сделаем выгрузку для подсчета ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приложение: MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2046 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе) По окончании работы, сделаем выгрузку для подсчета ...Переводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
Приложение: MultiTimer iOS [url=https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8]https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 [/url] Исходные языки: русский, английский Сервис для перевода: [url=https://lokalise.co/]https://lokalise.co/ [/url] Объем работы: 1681 слов, 11348 символов в русском языке Требования: наличие устройства на iOS для установки переводимого приложения. Срок: 3 дня.Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад