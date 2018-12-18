persapps

Сергей Астахов persapps

 
42 годаРоссия/Барнаул
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод мобильного приложения на традиционный китайский язык

    Приложение:MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2172 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе)  Срок 3 дня.

    iOS
    Переводы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод мобильного приложения на традиционный китайский язык

    Приложение: MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2046 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе)  По окончании работы, сделаем выгрузку для подсчета ...

    iOSПриложение для iOS
    Переводы4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод мобильного приложения на французский язык

    Приложение: MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/ Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2046 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе)  По окончании работы, сделаем выгрузку для подсчета ...

    iOSПриложение для iOS
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод мобильного приложения на испанский язык

    Приложение: MultiTimer iOS https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 Сервис для перевода: https://crowdin.com/  Работать нужно именно в этом сервисе не в ворде. Потребуется регистрация, естественно бесплатная. Сейчас в проекте 2046 английских слов (+ русский вариант который также можно увидеть в сервисе)  По окончании работы, сделаем выгрузку для подсчета ...

    iOSПриложение для iOS
    Переводы6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод мобильного приложения на немецкий язык

    Приложение: MultiTimer iOS [url=https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8]https://itunes.apple.com/ru/app/id973421278?mt=8 [/url] Исходные языки: русский, английский Сервис для перевода: [url=https://lokalise.co/]https://lokalise.co/ [/url] Объем работы: 1681 слов, 11348 символов в русском языке Требования: наличие устройства на iOS для установки переводимого приложения. Срок: 3 дня.

    iOSПриложение для iOS
    Переводы4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
chupka
36 летКиргизия
6 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Перевод мобильного приложения на французский язык
Была очень рада работать с Сергеем! Четкое поставленное задание, своевременная оплата, всегда на связи и быстро отвечает на вопросы. Очень приятное впечатление от работы! Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Надеюсь на сотрудничество в будущем!
Работа выполнена отлично! Быстро разобралась в новом для неё материале, поправлять или объяснять что-то не пришлось, все сделано как положено. Всегда была на связи. По окончании работы перепроверила весь текст. Рекомендую Викторию как профессионального и ответственного исполнителя. Остались на долгое сотрудничество.
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