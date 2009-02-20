Литвиненко Екатерина Сергеевна
Контактные телефоны: 8-912-521-1834, (3522) 43-40-55
e-mail: [email protected]
Сведения о себе
Дата рождения: 21.05.1984
Национальность: русская
Семейное положение: не замужем
Образование
2002-2007: Курганский Государственный Университет, г. Курган
Специальность: Зарубежная филология: английский язык и литература, немецкий язык и литература.
Дополнительная специальность: специальный перевод (английский язык): перевод технических и специальных текстов и документов, перевод и оформление деловой переписки.
Документ: диплом о высшем образовании.
Опыт работы
Октябрь 2007 – октябрь 2008 - ООО «Аркада-Парк», г. Сочи
Оператор – посадчик аттракционов.
• Консультирование клиентов
• Управление аттракционом
• Соблюдение правил безопасности в эксплуатации аттракциона и безопасности клиентов
•
Май-сентябрь, 2006 – Continental Pools, Inc., США.
Спасатель, оператор бассейна.
• Поддерживание порядка на территории
• Контролирование и консультирование посетителей
• Первая помощь при несчастном случае
Декабрь 2005 – апрель 2006, октябрь 2006 – май 2007 – Г. Курган
Частный репетитор по английскому языку.
Май – август, 2005 – Evergreen Lodge, США.
Горничная, бассер.
• Уборка номеров
• Обслуживание столиков в ресторане
Дополнительные сведения
• Знание ПК и офисных программ, офисной техники
• Английский язык – свободно, немецкий – средний уровень
• Есть опыт переводы художественных и научно-популярных текстов
• Коммуникабельность, обучаемость, ответственность, стремление работать
• Увлечения – путешествия, чтение, спорт