Литвиненко Екатерина Сергеевна

Контактные телефоны: 8-912-521-1834, (3522) 43-40-55

e-mail: [email protected]

Сведения о себе

Дата рождения: 21.05.1984

Национальность: русская

Семейное положение: не замужем

Образование

2002-2007: Курганский Государственный Университет, г. Курган

Специальность: Зарубежная филология: английский язык и литература, немецкий язык и литература.

Дополнительная специальность: специальный перевод (английский язык): перевод технических и специальных текстов и документов, перевод и оформление деловой переписки.

Документ: диплом о высшем образовании.

Опыт работы

Октябрь 2007 – октябрь 2008 - ООО «Аркада-Парк», г. Сочи

Оператор – посадчик аттракционов.

• Консультирование клиентов

• Управление аттракционом

• Соблюдение правил безопасности в эксплуатации аттракциона и безопасности клиентов

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Май-сентябрь, 2006 – Continental Pools, Inc., США.

Спасатель, оператор бассейна.

• Поддерживание порядка на территории

• Контролирование и консультирование посетителей

• Первая помощь при несчастном случае

Декабрь 2005 – апрель 2006, октябрь 2006 – май 2007 – Г. Курган

Частный репетитор по английскому языку.

Май – август, 2005 – Evergreen Lodge, США.

Горничная, бассер.

• Уборка номеров

• Обслуживание столиков в ресторане

Дополнительные сведения

• Знание ПК и офисных программ, офисной техники

• Английский язык – свободно, немецкий – средний уровень

• Есть опыт переводы художественных и научно-популярных текстов

• Коммуникабельность, обучаемость, ответственность, стремление работать

• Увлечения – путешествия, чтение, спорт