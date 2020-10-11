Привет, друзья!
Меня зовут Данил Першин, мне 20 лет.
Я искренне люблю создавать сайты на Tilda, и просто делать дизайн для сайтов.
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🔥🔥🔥Вот мое портфолио🔥🔥🔥
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Почему выбирают меня?
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· Уникально продумываю концепцию сайта анализируя клиентов и конкурентов - и это приносит результат
· Делаю просто и понятно
· Никогда не срываю сроки
· Всегда довожу дело до конца
· Часто делаю бесплатные плюшки
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Услуги:
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· Создание сайтов под ключ
· Создание дизайна отдельно для сайта/верстки
· Прототипирование
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Контакты:
WhatsApp: 380 (96) 702-05-81
Telegram: @pershynd - https://t.me/pershynd
ВКонтакте: https://vk.com/pershynd
Instagram: http://instagram.com/pershyn.design/
Facebook: https://www.facebook.com/pershyndesign/
E-mail: [email protected]
Персональный сайт: https://pershyndesign.com