🏆 Создание удобных сайтов на Tilda 👍UI/UX Дизайн макеты для сайтов 🔥🔥🔥Которые выделяют вас среди конкурентов

Привет, друзья!

Меня зовут Данил Першин, мне 20 лет.

Я искренне люблю создавать сайты на Tilda, и просто делать дизайн для сайтов.

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🔥🔥🔥Вот мое портфолио🔥🔥🔥

https://pershyndesign.com/

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Почему выбирают меня?

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· Уникально продумываю концепцию сайта анализируя клиентов и конкурентов - и это приносит результат

· Делаю просто и понятно

· Никогда не срываю сроки

· Всегда довожу дело до конца

· Часто делаю бесплатные плюшки

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Услуги:

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· Создание сайтов под ключ

· Создание дизайна отдельно для сайта/верстки

· Прототипирование

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Контакты:

WhatsApp: 380 (96) 702-05-81

Telegram: @pershynd - https://t.me/pershynd

ВКонтакте: https://vk.com/pershynd

Instagram: http://instagram.com/pershyn.design/

Facebook: https://www.facebook.com/pershyndesign/

E-mail: [email protected]

Персональный сайт: https://pershyndesign.com