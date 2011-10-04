personalnyy_buh

Ирина Розумна personalnyy_buh

 
43 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ПЕРСОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕР 24/7 Бухгалтерське обслуговування, кадровий облік, юридичний супровід

«ПЕРСОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕР 24/7» - ФОП Розумна Ірина Павлівна  надає наступні бухгалтерські послуги для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців:

  • Консультації з питань податкового законодавства;
  • Розробка антикризових рішень для бізнесу;
  • Реєстрація та ліквідація, внесення змін ФОП, ТОВ, ПП, ГО «під ключ»;
  • Бухгалтерський супровід;
  • Ведення банківських операцій Клієнт-Банка (відкриття банківських рахунків, карток та їх управління);
  • Ведення касових операцій;
  • Підготовка та ведення первинних документів: рахунків-фактур, накладних, договорів, актів виконаних робіт;
  • Ведення дебіторсько - кредиторської заборгованості;
  • Звірка з постачальниками;
  • Продаж та установлення РРО та ПРРО;
  • Реєстрація РРО та книги КОРО;
  • Оформлення документів для РРО;
  • Оформлення  дозвільних документів, ліцензій;
  • Складання фінансової, податкової та статистичної звітності;
  • Кадровий та зарплатний облік;
  • Нарахування заробітної плати та розрахунок відповідних податків;
  • Готовимо дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні
  • Здійснюємо виплату авансів, зарплати, аліментів, лікарняних, відпусток;
·        Запроваджуємо електронний документообіг. 
  • Відновлення бухгалтерського обліку;
  • Проводимо архівацію бухгалтерських документів;
  • Ведемо посередництво в спілкуванні з податковими службами;
  • Консультуємо про програми накопичувальне страхування життя та пенсійних програм.
Співпрацюючи з нами «ПЕРСОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕР 24/7» - ФОП Розумна Ірина Павлівна  , ви гарантовано отримаєте якісно виконану роботу, консультації та фахову допомогу. Ми цінуємо час кожного клієнта, тому працюємо якісно та оперативно по всій Україні. Звертайтесь за тел. +38 (063) 64-38-252 та тел. +38 (095) 55-40-613 