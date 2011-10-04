personalnyy_buh

ПЕРСОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕР 24/7 Бухгалтерське обслуговування, кадровий облік, юридичний супровід
«ПЕРСОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕР 24/7» - ФОП Розумна Ірина Павлівна надає наступні бухгалтерські послуги для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців:
- Консультації з питань податкового законодавства;
- Розробка антикризових рішень для бізнесу;
- Реєстрація та ліквідація, внесення змін ФОП, ТОВ, ПП, ГО «під ключ»;
- Бухгалтерський супровід;
- Ведення банківських операцій Клієнт-Банка (відкриття банківських рахунків, карток та їх управління);
- Ведення касових операцій;
- Підготовка та ведення первинних документів: рахунків-фактур, накладних, договорів, актів виконаних робіт;
- Ведення дебіторсько - кредиторської заборгованості;
- Звірка з постачальниками;
- Продаж та установлення РРО та ПРРО;
- Реєстрація РРО та книги КОРО;
- Оформлення документів для РРО;
- Оформлення дозвільних документів, ліцензій;
- Складання фінансової, податкової та статистичної звітності;
- Кадровий та зарплатний облік;
- Нарахування заробітної плати та розрахунок відповідних податків;
- Готовимо дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні
- Здійснюємо виплату авансів, зарплати, аліментів, лікарняних, відпусток;
- Відновлення бухгалтерського обліку;
- Проводимо архівацію бухгалтерських документів;
- Ведемо посередництво в спілкуванні з податковими службами;
- Консультуємо про програми накопичувальне страхування життя та пенсійних програм.