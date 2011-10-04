personalnyy_buh

ПЕРСОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕР 24/7 Бухгалтерське обслуговування, кадровий облік, юридичний супровід

«ПЕРСОНАЛЬНИЙ БУХГАЛТЕР 24/7» - ФОП Розумна Ірина Павлівна надає наступні бухгалтерські послуги для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців:

Консультації з питань податкового законодавства;

Розробка антикризових рішень для бізнесу;

Реєстрація та ліквідація, внесення змін ФОП, ТОВ, ПП, ГО «під ключ»;

Бухгалтерський супровід;

Ведення банківських операцій Клієнт-Банка (відкриття банківських рахунків, карток та їх управління);

Ведення касових операцій;

Підготовка та ведення первинних документів: рахунків-фактур, накладних, договорів, актів виконаних робіт;

Ведення дебіторсько - кредиторської заборгованості;

Звірка з постачальниками;

Продаж та установлення РРО та ПРРО;

Реєстрація РРО та книги КОРО;

Оформлення документів для РРО;

Оформлення дозвільних документів, ліцензій;

Складання фінансової, податкової та статистичної звітності;

Кадровий та зарплатний облік;

Нарахування заробітної плати та розрахунок відповідних податків;

Готовимо дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні

Здійснюємо виплату авансів, зарплати, аліментів, лікарняних, відпусток;

Відновлення бухгалтерського обліку;

Проводимо архівацію бухгалтерських документів;

Ведемо посередництво в спілкуванні з податковими службами;

Консультуємо про програми накопичувальне страхування життя та пенсійних програм.

· Запроваджуємо електронний документообіг.Співпрацюючи з нами, ви гарантовано отримаєте якісно виконану роботу, консультації та фахову допомогу. Ми цінуємо час кожного клієнта, тому працюємо якісно та оперативно по всій Україні. Звертайтесь за тел. +38 (063) 64-38-252 та тел. +38 (095) 55-40-613