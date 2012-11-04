Рабочий день с 7:00 до 18:00 (MSK).
В выходные и праздничные дни по договоренности!
Схема работы
1. Согласование ТЗ, постановка задач. Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта.
2. Предоплата в размере 50%, или оформление договора через сервис "Сделка без риска"
3. Разработка 1-го качественно проработанного макета в строгом соответствии с ТЗ. Эскизы, наброски, рабочие варианты не предоставляю, чтобы не затягивать сроки исполнения. Если макет не устраивает полностью, разрабатывается 2-ой, опять же – в строгом соответствии с ТЗ.
4. Внесение правок и исправлений в макет в соответствии с первоначально согласованным ТЗ. Приветствуются взвешенные и подробные комментарии. Правки, которые выходят за рамки согласованных задач на первом этапе, вносятся за дополнительную плату (по договоренности).
5. Окончательная оплата 50%
6. Передача исходников в формате .PSD
7. Если Вас все полностью устроило – приветствуется обмен мнениями на бирже.
8. Способы оплаты (webmoney, яндекс деньги, кредитка(сбербанк))
***Дополнительные услуги верстка дизайна, либо сайт "под ключ" на платформе Joomla 2.5 оговариваются отдельно.
Система скидок:
1) Заказывая дизайн повторно, Вы получаете скидку 10%.
2) Заказывая 2 дизайна сразу, Вы получаете скидку 25%
Не работаю (делаю):
Дизайн сайтов по тематикам: религиозные, порно, секс, государственные, акции, промо, сетевой маркетинг.
С заказчиками, которые постоянно где-то пропадают, 3 суток пропажи заказчика = отмена сделки!
С неадекватными заказчиками, которые не умеют общаться и все время чему либо учат!
Еще раз поэтапно:
Техзадание > Цена и сроки > Предоплата > Макет > Утверждение и оплата > Передача исходников
Связь через внутреннюю систему общения на этом сайте. Контакты: skype, телефон, Icq и email предоставлю только после полного соглашения и начала работы.
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