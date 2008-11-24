pesternikova

Ирина Пестерникова pesternikova

 
41 годРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

РЕЗЮМЕ

Пестерникова Ирина Станиславовна

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 13.06.1982

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: не замужем

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-910-125-1638

ICQ 354713122

ЦЕЛЬ: получение работы

ОБРАЗОВАНИЕ:

1999-2004 – обучение в Вятском Государственном Гуманитарном Университете, факультет математический (специальность учитель математики и информатики).

Дополнительное образование:

2006- курсы по программе «Компьютерные основы бухгалтерского учета (1С: Предприятие 7.7)

ОПЫТ РАБОТЫ:

1) Декабрь 2006 - настоящий момент- менеджер группы развития торговых центров отдела развития торговой сети управления продаж в ЗАО Банк «Русский Стандарт»

Обязанности:

• Привлечение клиентов

• Консультирование клиентов Банка по вопросам предоставления кредитов

• Проверка клиентов и документов, предоставленных клиентом

• Оформление документов на предоставление потребительского кредита

• Проведение процедуры авторизации заявления, оформление отмены авторизации, проведение процедуры отмены запросов на возврат средств/обмен товара

• Оформление актов приема-передачи заявлений, проведение сверки актов с сотрудником торговой организации, оформление актов условно принятых заявлений и прочей сопроводительной документации.

• Редактирование данных клиента

2) Сентябрь 2005-Октябрь 2006 – экономист отдела отгрузок в ООО «Вятская Лесная компания»

3) Сентябрь 2004-Сентябрь 2005 – учетчик отдела отгрузок в ООО «Интервуд»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ:

• Теоретическое знание и практическое владение ПК, программами Microsoft Office: MS Word, MS Excel, Outlook Express.

• Практическое знание программ: СБИС, 1С: Бухгалтерия, Консультант Плюс.

• Знание английского языка на базовом уровне.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ:

Исполнительная, ответственная, серьезная, пунктуальная, работоспособная, коммуникабельная, неконфликтная, умею работать в команде.

К работе отношусь ответственно, готова рассмотреть любые предложения.

Контактный телефон : 8-910-125-1638