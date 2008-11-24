pesternikova

Ирина Пестерникова pesternikovapesternikova
РЕЗЮМЕ
Пестерникова Ирина Станиславовна
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 13.06.1982
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: не замужем
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-910-125-1638
ICQ 354713122
ЦЕЛЬ: получение работы
ОБРАЗОВАНИЕ:
1999-2004 – обучение в Вятском Государственном Гуманитарном Университете, факультет математический (специальность учитель математики и информатики).
Дополнительное образование:
2006- курсы по программе «Компьютерные основы бухгалтерского учета (1С: Предприятие 7.7)
ОПЫТ РАБОТЫ:
1) Декабрь 2006 - настоящий момент- менеджер группы развития торговых центров отдела развития торговой сети управления продаж в ЗАО Банк «Русский Стандарт»
Обязанности:
• Привлечение клиентов
• Консультирование клиентов Банка по вопросам предоставления кредитов
• Проверка клиентов и документов, предоставленных клиентом
• Оформление документов на предоставление потребительского кредита
• Проведение процедуры авторизации заявления, оформление отмены авторизации, проведение процедуры отмены запросов на возврат средств/обмен товара
• Оформление актов приема-передачи заявлений, проведение сверки актов с сотрудником торговой организации, оформление актов условно принятых заявлений и прочей сопроводительной документации.
• Редактирование данных клиента
2) Сентябрь 2005-Октябрь 2006 – экономист отдела отгрузок в ООО «Вятская Лесная компания»
3) Сентябрь 2004-Сентябрь 2005 – учетчик отдела отгрузок в ООО «Интервуд»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ:
• Теоретическое знание и практическое владение ПК, программами Microsoft Office: MS Word, MS Excel, Outlook Express.
• Практическое знание программ: СБИС, 1С: Бухгалтерия, Консультант Плюс.
• Знание английского языка на базовом уровне.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ:
Исполнительная, ответственная, серьезная, пунктуальная, работоспособная, коммуникабельная, неконфликтная, умею работать в команде.
К работе отношусь ответственно, готова рассмотреть любые предложения.
Контактный телефон : 8-910-125-1638