petchenyk

Михаил petchenyk

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка 1С УТП

    Необходимо настроить 1С УТП 1. Ведение учета денежных средств      Поступленя от продаж товаров и услуг. 2. Ведение учета товаров      От заказа поставщику, до ...

    1С-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка конфигурации 1С 8.3

    Необходимо добавить возможность загрузки данных из excel-файла в документ прихода и расхода. Это основная задача. Так же есть еще несколько мелких правок. Необходима оперативность.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Правка конфигурации 1С 8.3
Всё отлично! Работу моментально проверил и оплатил. Было очень приятно работать с Михаилом. Спасибо за доверие!
На связи. Толково. Очень быстро! Приятно иметь дело с профессионалом!
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