Необходимо настроить 1С УТП 1. Ведение учета денежных средств Поступленя от продаж товаров и услуг. 2. Ведение учета товаров От заказа поставщику, до ...
1С-программирование6 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо настроить 1С УТП 1. Ведение учета денежных средств Поступленя от продаж товаров и услуг. 2. Ведение учета товаров От заказа поставщику, до ...
Необходимо добавить возможность загрузки данных из excel-файла в документ прихода и расхода. Это основная задача. Так же есть еще несколько мелких правок. Необходима оперативность.
Необходим надежный человек, который сможет создать две конфигурации Торговля и Склад для версии 7.7. Сроки и условия оплаты обговариваются отдельно.