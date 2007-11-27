peter_ant

Петр Антошкин peter_ant

 
49 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Образование - высшее техническое, художественное неоконченое.

Flash (анимация, дизайн, ActionScript), Photoshop, любые векторные пакеты.

3DSMax - низкополигональное моделирование, текстурирование, анимация.

Рисую руками

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