Образование - высшее техническое, художественное неоконченое.
Flash (анимация, дизайн, ActionScript), Photoshop, любые векторные пакеты.
3DSMax - низкополигональное моделирование, текстурирование, анимация.
Рисую руками
Портфолио
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- Рабочее место учителя839 просмотров
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- Без названия266 просмотров
- Без названия247 просмотров
- IGD Стартовая страница202 просмотра
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