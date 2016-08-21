peteraminev

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У нас есть готовый текст, разделенный по блокам, также есть конструктор, в котором есть достаточно широкий перечень блоков для использования. Ваша задача состоит в следующем: 1. В конструкторе составить оптимальную структуру из блоков ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Создать семантическое ядро для сайта и его структуру (определить кластер запросов на главную, разделы, подразделы, конечные страницы) 2. Прописать метатэги для данного семантического ядра, дать задания копирайтером для написания текстов для страниц сайта ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт8 лет назад
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Задача стоит следующая - из покупного шаблона(https://uiteam.ru/template/bubble-kit, в нем есть разные блоки для меню, отзывов, преимуществ, подвалов - выбирать можно любые) сделать 2 страницы по 7 блоков. Тексты предоставлены по ссылке - https://drive.google.com/open?id=0B0FSunZBx7CHV3pHX2VWY2lUOFU. Дизайн должен ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад