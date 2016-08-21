peteraminev

Петр peteraminev

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настроить Google Adwords (цена обсуждается)

    $100

    Перед началом работы собеседование в скайпе обязательно, добавляйтесь - peteraminev. Настроить рекламную кампанию Гугл Эдвордс под ключ: 1. Собрать маски 2. По ним спарсить семантику 3. Написать объявления для всех ключей ...

    Google Ads
    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна лендинга на конструкторе

    $80

    У нас есть готовый текст, разделенный по блокам, также есть конструктор, в котором есть достаточно широкий перечень блоков для использования. Ваша задача состоит в следующем:  1. В конструкторе составить оптимальную структуру из блоков  ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-продвижение сайта

    1. Создать семантическое ядро для сайта и его структуру (определить кластер запросов на главную, разделы, подразделы, конечные страницы) 2. Прописать метатэги для данного семантического ядра, дать задания копирайтером для написания текстов для страниц сайта ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шаблон лендинга

    $30

    Задача стоит следующая - из покупного шаблона(https://uiteam.ru/template/bubble-kit, в нем есть разные блоки для меню, отзывов, преимуществ, подвалов - выбирать можно любые) сделать 2 страницы по 7 блоков. Тексты предоставлены по ссылке - https://drive.google.com/open?id=0B0FSunZBx7CHV3pHX2VWY2lUOFU. Дизайн должен ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад