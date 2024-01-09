Заказать оригинальные статьи для людей (и роботов)

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Вы обратились по адресу. Я - копирайтер, сео-оптимизатор, контент-менеджер с 9 летним стажем. Пишу статьи на заказ не вслепую, а зная основные алгоритмы ранжирования поисковыми системами, правила сео-оптимизации. Поэтому заказав у меня тексты вы получите не только продающий, но и реально продвигающий контент.

Делаю сайты на заказ: cms modx, danneo, другие системы управления контентом.

Продвигаю ресурсы в интернете: качественно, добротно, эффективно при наличии соответствующего бюджета.

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