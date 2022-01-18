peterkudfl

IT Product Manager, Full-Stack разработчик

Маркетинговый опыт: SEO, Контекстная реклама (Яндекс Директ и Google Ads), Таргетированная реклама (VK Target, FB Ads, My Target),

Классифайдная реклама, Крауд, SERM.

Технический background: опыт самостоятельных веб-разработок (PHP, CSS,

HTML, Linux Server), хорошее знание CMS (Opencart, Presta Shop,

Wordpress и т.п.), базовое знание фреймворков (Yii и Laravel).

Опыт работы в качестве Product Manager с 2012 года: формирование

проектной документации (P&L, Roadmap), формирование и контроль работ

отделов маркетинга, разработки и PR (Scrum/Waterfall), переговоры с

заказчиками и разработчиками, формирование гипотез, прогнозирование

рисков, создание и запуск интернет-проектов с нуля, самостоятельное

выстраивание процессов разработки, маркетинга и смежных направлений,

включая написание технической документации.