peterkudfl

Маркетинговый опыт: SEO, Контекстная реклама (Яндекс Директ и Google Ads), Таргетированная реклама (VK Target, FB Ads, My Target),
Классифайдная реклама, Крауд, SERM.
Технический background: опыт самостоятельных веб-разработок (PHP, CSS,
HTML, Linux Server), хорошее знание CMS (Opencart, Presta Shop,
Wordpress и т.п.), базовое знание фреймворков (Yii и Laravel).
Опыт работы в качестве Product Manager с 2012 года: формирование
проектной документации (P&L, Roadmap), формирование и контроль работ
отделов маркетинга, разработки и PR (Scrum/Waterfall), переговоры с
заказчиками и разработчиками, формирование гипотез, прогнозирование
рисков, создание и запуск интернет-проектов с нуля, самостоятельное
выстраивание процессов разработки, маркетинга и смежных направлений,
включая написание технической документации.