petr199787

Петр Великоцкий petr199787petr199787
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Здравствуйте, мне 19 лет, занимаюсь музыкой, учусь в колледже на программиста! Специальность "Программирование в компьютерных системах".
Я Великоцкий Петр Викторович
Люблю заниматься музыкой, видео и аудио монтажом.
Играю на гитаре, как на акустике так и электро, хотелось бы много чего записать, вот только подходящей аппаратуры не имеется. Играю в рок группе "ВИА GRIMM" вот только она уже на половину распалась, потому что некоторые разъехались, а у некоторых появились свои личные дела. Ну да не важно!
Так же люблю делать макросъемки, и просто фотографировать красивые пейзажи.
Учусь в ВПК знаменитого на весь мир им.Шолохова, который написал "Тихий дон" и много произведений..
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