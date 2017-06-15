petr199787

Здравствуйте, мне 19 лет, занимаюсь музыкой, учусь в колледже на программиста! Специальность "Программирование в компьютерных системах".

Я Великоцкий Петр Викторович

Люблю заниматься музыкой, видео и аудио монтажом.

Играю на гитаре, как на акустике так и электро, хотелось бы много чего записать, вот только подходящей аппаратуры не имеется. Играю в рок группе "ВИА GRIMM" вот только она уже на половину распалась, потому что некоторые разъехались, а у некоторых появились свои личные дела. Ну да не важно!

Так же люблю делать макросъемки, и просто фотографировать красивые пейзажи.

Учусь в ВПК знаменитого на весь мир им.Шолохова, который написал "Тихий дон" и много произведений..