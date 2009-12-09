Perl php mysql freebsd

Веб-инженер

( LAMP/FNMP-разработчик, администратор )

Профиль: php, mysql, perl, freebsd

В силу разнообразия портфеля, предоставляю его части согласно запросу.

Образование, сертификаты -- есть

Опыт:

2008 г. частная самарская веб-студия по разработке сайтов

порезка макетов и написание компонент для пары используемых CMS

установка на хостинг бесплатной панели и её доработка

2007 г. другая самарская веб-студия по разработке сайтов

порезка макетов и написание исполняемого кода для других

используемых CMS

интранет-проекты, исполняемые студией на аутсорсинге

2006 г. самарский системный интегратор ( реселлер электроники )

разработка разветвлённого веб-магазина в штате заказчика,

веб-разработка и системное администрирование для него же и прочих

заказчиков после увольнения -- удалённо.

( Для всех мест подразумевается развитие и поддержка существующего до и

после меня кода )

Ранее -- участие в различного рода интернет- и интранет- проектах как

программиста и администратора.

Наработан также опыт технического взаимодействия с большинством

поставщиков в Самару услуг хостинга и регистрации доменов.

Ищу:

* работу, организованную в постоянный поток, -- на полный день.

* разовые заказы -- удалённо.

Освоенные инструменты:

( обычно это место читают кадровики в поисках нужного слова )

joomla/mambo, bitrix/1c-bitrix, php, mysql, perl, freebsd, plesk, nginx,

apache, smarty, lamp, fnmp, fastcgi, zend, netcat ( nc, cms ), squid,

xsl/xslt, mssql, linux, mod_perl, redhat, powerdns, ajax, debian, idn,

syscp, photoshop ( в объёме, досстаточном для нарезки дизайн-макетов ),

xml, abocms, raid, oss, shell, gentoo, postfix, svn, ldap/ad, pdnsd,

fedora, bind, ssh, centos, putty, wxwidgets, pdk, tms320x-asm, screen,

vim, cpan, postgresql, flyspray, dotproject, javascript, mod_perl,

templatepower, overlib, apc, pear, dbi, tcp/ip, html, css, sapid, jail

vps, ejabberd, ipfw, iptables, policyd-weight, unix, mvc, vpn, sax, dom,

dhtml, ms-sms, djbdns, 3proxy, kernel

Воплощаемые принципы:

длинные ключи и пароли, кроссброузерная резиновая transitional xml-style

лестница при порезке с позиционированием таблицами, а оформлением css,

виртуализация пользователей хостингового сервера, автоматизация

собственной деятельности, строгие правила пакетных фильтров на серверах,

содержание рабочей машины и места свободным от электронного и,

соответственно, бумажного мусора.

Требования к рабочему месту:

свежий вохдух, естественное освещение, тишина

Подробнее о бывших работодателях:

Расскажите мне о себе -- назову пару названий примерно вашего профиля,

получивших завершённые проекты. В любом случае, конечные заказчики были от

продавцов пиротехники до управления администрации Президента РФ.

Подробнее о сертификатах:

Два из них подписаны рукой, пожимавшей действующего Президента РФ.

Остались вопросы об образовании, паспортных данных?

Документы -- при подписании договора.