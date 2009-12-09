Веб-инженер
( LAMP/FNMP-разработчик, администратор )
Профиль: php, mysql, perl, freebsd
В силу разнообразия портфеля, предоставляю его части согласно запросу.
Образование, сертификаты -- есть
Опыт:
2008 г. частная самарская веб-студия по разработке сайтов
порезка макетов и написание компонент для пары используемых CMS
установка на хостинг бесплатной панели и её доработка
2007 г. другая самарская веб-студия по разработке сайтов
порезка макетов и написание исполняемого кода для других
используемых CMS
интранет-проекты, исполняемые студией на аутсорсинге
2006 г. самарский системный интегратор ( реселлер электроники )
разработка разветвлённого веб-магазина в штате заказчика,
веб-разработка и системное администрирование для него же и прочих
заказчиков после увольнения -- удалённо.
( Для всех мест подразумевается развитие и поддержка существующего до и
после меня кода )
Ранее -- участие в различного рода интернет- и интранет- проектах как
программиста и администратора.
Наработан также опыт технического взаимодействия с большинством
поставщиков в Самару услуг хостинга и регистрации доменов.
Ищу:
* работу, организованную в постоянный поток, -- на полный день.
* разовые заказы -- удалённо.
Освоенные инструменты:
( обычно это место читают кадровики в поисках нужного слова )
joomla/mambo, bitrix/1c-bitrix, php, mysql, perl, freebsd, plesk, nginx,
apache, smarty, lamp, fnmp, fastcgi, zend, netcat ( nc, cms ), squid,
xsl/xslt, mssql, linux, mod_perl, redhat, powerdns, ajax, debian, idn,
syscp, photoshop ( в объёме, досстаточном для нарезки дизайн-макетов ),
xml, abocms, raid, oss, shell, gentoo, postfix, svn, ldap/ad, pdnsd,
fedora, bind, ssh, centos, putty, wxwidgets, pdk, tms320x-asm, screen,
vim, cpan, postgresql, flyspray, dotproject, javascript, mod_perl,
templatepower, overlib, apc, pear, dbi, tcp/ip, html, css, sapid, jail
vps, ejabberd, ipfw, iptables, policyd-weight, unix, mvc, vpn, sax, dom,
dhtml, ms-sms, djbdns, 3proxy, kernel
Воплощаемые принципы:
длинные ключи и пароли, кроссброузерная резиновая transitional xml-style
лестница при порезке с позиционированием таблицами, а оформлением css,
виртуализация пользователей хостингового сервера, автоматизация
собственной деятельности, строгие правила пакетных фильтров на серверах,
содержание рабочей машины и места свободным от электронного и,
соответственно, бумажного мусора.
Требования к рабочему месту:
свежий вохдух, естественное освещение, тишина
Подробнее о бывших работодателях:
Расскажите мне о себе -- назову пару названий примерно вашего профиля,
получивших завершённые проекты. В любом случае, конечные заказчики были от
продавцов пиротехники до управления администрации Президента РФ.
Подробнее о сертификатах:
Два из них подписаны рукой, пожимавшей действующего Президента РФ.
Остались вопросы об образовании, паспортных данных?
Документы -- при подписании договора.