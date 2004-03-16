petr_nepok

Всем привет 👋 Меня зовут Пётр 😉 С радостью сделаю для вас рекламное видео 🎬 пишите мне или звоните по номеру телефона 89195412

С радостью сделаю для вас ЛЮБОЕ рекламное видео на заказ. Буду рад вам

помочь, пишите мне или звоните по номеру телефона 89195412992

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Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100023691427425

Почта – [email protected]

3 года пишу сценарии, снимаю собственные фильмы. Более 4 лет монтирую видео, начиная от спортивных лагерей, до медицинского центра "Агапия"