petr_nepok

Пётр Непокрытый petr_nepok

 
19 летРоссия/Волгоград
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Всем привет 👋 Меня зовут Пётр &#128521; С радостью сделаю для вас рекламное видео &#127916; пишите мне или звоните по номеру телефона 89195412

 С радостью сделаю для вас ЛЮБОЕ рекламное видео на заказ. Буду рад вам

помочь, пишите мне или звоните по номеру телефона 89195412992

ВК – https://vk.com/id121128230

Instagram – https://www.instagram.com/petr_nepoke/

Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100023691427425

Почта – [email protected]

3 года пишу сценарии, снимаю собственные фильмы. Более 4 лет монтирую видео, начиная от спортивных лагерей, до медицинского центра "Агапия" 