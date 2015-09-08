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Петр
petrdorguev
petrdorguev
40 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
artstudio ILINten. из малго многое, и многое во благо©
Креатор идей
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Алексей
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
58 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
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Доволен. Человек задумался над тем что нужно сделать а не просто лепил что было под рукой.
Супер. оперативно с обоих сторон.
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Отзывы заказчиков
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