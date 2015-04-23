Старательно и вдумчиво выполняю рерайт -копирайт преимущественно на медицинские, биологические, фармакологические темы, также все что связано с красотой, косметическими средствами, женские темы (любовь, расставание, свадьба, дети и пр.), также все что связано с игрушками, особенно куклами.
Оговоренные сроки не нарушаю, выполняю все условия заказчика, всегда нахожусь на связи, контактна и неконфликтна.
Выполняю перевод с/на английский/русский язык.
Ниже прикладываю краткое резюме:
Международный экологический университет им А.Д.Сахарова
Факультет радиобиологии и радиационной медицины
Специальность: иммунолог
Кингстонский университет - Великобритания
Обучение иммунологическим анализам
Практика
Университет Erasmus - Нидерланды, Роттердам
Статистические методы анализа
НИКИ радиационной медицины и эндокринологии.
Должность: младший научный сотрудник
— проведение молекулярного анализа срезов опухолей
- проведение цитологических исследований
- проведение иммунологических исследований
-работа с базами данных
-статистическая обработка данных
Республиканский центр гигиены и эпидемиологии г. Минск
Должность: инженер
— ведение реестра рентгенологических исследований по областям и республике в
целом
-работа с документацией
Минский государственный медицинский университет
Должность: младший научный сотрудник
- проведение цитологических исследований опухолей молочной и щитовидной желез
- статистическая обработка данных
- разработка метода ранней диагностики рака молочной железы
-участие в профильных конференциях и проектах
-презентация разработок
Технический перевод с /на - английский - русский язык
с французского на русский
Тематика переводов: медицина, фармакология, охранные системы, косметика, химия, трубопроводы и арматура и пр.
Ведение деловой переписки на английском языке -
составление договоров
Набор текстов
Наполнение сайтов продукцией