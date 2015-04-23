Краткое резюме

Старательно и вдумчиво выполняю рерайт -копирайт преимущественно на медицинские, биологические, фармакологические темы, также все что связано с красотой, косметическими средствами, женские темы (любовь, расставание, свадьба, дети и пр.), также все что связано с игрушками, особенно куклами.

Оговоренные сроки не нарушаю, выполняю все условия заказчика, всегда нахожусь на связи, контактна и неконфликтна.

Выполняю перевод с/на английский/русский язык.

Ниже прикладываю краткое резюме:

Международный экологический университет им А.Д.Сахарова

Факультет радиобиологии и радиационной медицины

Специальность: иммунолог

Кингстонский университет - Великобритания

Обучение иммунологическим анализам

Практика

Университет Erasmus - Нидерланды, Роттердам

Статистические методы анализа

НИКИ радиационной медицины и эндокринологии.

Должность: младший научный сотрудник

— проведение молекулярного анализа срезов опухолей

- проведение цитологических исследований

- проведение иммунологических исследований

-работа с базами данных

-статистическая обработка данных

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии г. Минск

Должность: инженер

— ведение реестра рентгенологических исследований по областям и республике в

целом

-работа с документацией

Минский государственный медицинский университет

Должность: младший научный сотрудник

- проведение цитологических исследований опухолей молочной и щитовидной желез

- статистическая обработка данных

- разработка метода ранней диагностики рака молочной железы

-участие в профильных конференциях и проектах

-презентация разработок

Технический перевод с /на - английский - русский язык

с французского на русский

Тематика переводов: медицина, фармакология, охранные системы, косметика, химия, трубопроводы и арматура и пр.

Ведение деловой переписки на английском языке -

составление договоров

Набор текстов

Наполнение сайтов продукцией