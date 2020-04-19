petrenko_A

Андрей petrenko_A

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UI/UX Дизайнер

Ключевые навыки:

  • Проектирование дизайн-макетов десктопных и мобильных интерфейсов
  • Создание интерактивных кликабельных прототипов
  • Знание гайдлайнов Material UI (Android & desktop) и Human Interface Design (iOS)
  • Анимация интерфейсов, в т.ч. анимация микровзаимодействий компонентов
  • Понимание основ юзабилити и паттернов взаимодействия пользователя с интерфейсом
  • Адаптивная верстка (desktop / mobile / tablet)
  • Работа с векторной и растровой графикой
  • Понимание основ типографики и композиции
  • Знание HTML / CSS
Владение инструментами:

  • Figma
  • Sketch
  • Principle
  • InVision
  • Zeplin
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/andrey_petrenko