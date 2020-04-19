petrenko_A

UI/UX Дизайнер
Ключевые навыки:
- Проектирование дизайн-макетов десктопных и мобильных интерфейсов
- Создание интерактивных кликабельных прототипов
- Знание гайдлайнов Material UI (Android & desktop) и Human Interface Design (iOS)
- Анимация интерфейсов, в т.ч. анимация микровзаимодействий компонентов
- Понимание основ юзабилити и паттернов взаимодействия пользователя с интерфейсом
- Адаптивная верстка (desktop / mobile / tablet)
- Работа с векторной и растровой графикой
- Понимание основ типографики и композиции
- Знание HTML / CSS
- Figma
- Sketch
- Principle
- InVision
- Zeplin
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
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