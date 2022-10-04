Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите и деньги и время и нервы.
✔️Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания, навыки:
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка.
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox
- Gulp
- Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Pixel perfect
- Photoshop, Figma, Avocode, Zeplin.
📞Контакты:
Почта [email protected]
Телеграм t.me/petrenko_s_copa
Оплата после того как Вы увидели готовый проект на моем репозитории.
Портфолио
- Адаптивная верстка и анимация landingPage Rhythm16 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage GoCorona17 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Relvise17 просмотров