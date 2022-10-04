petrenko_s_copa

Станислав Петренко petrenko_s_copa

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите и деньги и время и нервы.

✔️Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, навыки:

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Кроссбраузерность.
  • Адаптивная верстка.
  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox
  • Gulp
  • Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Pixel perfect
  • Photoshop, Figma, Avocode, Zeplin.

📞Контакты:

Почта [email protected]

Телеграм t.me/petrenko_s_copa﻿

Оплата после того как Вы увидели готовый проект на моем репозитории.