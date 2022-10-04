Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите и деньги и время и нервы.

✔️Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, навыки:

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Кроссбраузерность.

Адаптивная верстка.

HTML5

CSS3

БЭМ

Flexbox

Gulp

Git

SASS/SCSS

JavaScript, jQuery

Responsive

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Pixel perfect

Photoshop, Figma, Avocode, Zeplin.

📞Контакты:

Почта [email protected]

Телеграм t.me/petrenko_s_copa ﻿

Оплата после того как Вы увидели готовый проект на моем репозитории.