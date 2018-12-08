petrlauder

Петр Васильев petrlauderpetrlauder
Образование:
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Институт зарубежной филологии и регионоведения, Филологическое образование
Опыт работы:
Апрель 2018 — Октябрь 2018Яндекс.Дзен. НКО, ОООСанкт-Петербург, money.yandex.ruСпециалист поддержки авторовВзаимодействие с редакторами журналов, блогерами и другими представителями мира медиа,
консультирование на тему оформления и создания контента.
Февраль 2017 — Март 2018АО «РИИХ Сахамедиа»Республика Саха (Якутия), ysia.ru/СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать ещеКонтент-менеджер1.Создание контента для соц. сетей и блогов (как своими, так и чужими руками) - тексты, фото, видео, инфографика;
2.Ведение пабликов агенства в социальных сетях - VK, FB, Twitter, Instagam, OK, YouTube и других;
3.Увеличение числа подписчиков и посетителей пабликов;
4. Ведение таргетированной рекламы. Аналитика и отчетность;
5.Общение с подписчиками и отслеживание их действий;
6.Запуск активностей - конкурсов, опросов, викторин,игр;Июнь 2016 — Январь 2017ООО Газета «Якутия"Якутск, gazetayakutia.ru/Журналист1. Обеспечение редакции газеты оперативной информацией и материалами для подготовки публикации;
2. Установление контактов по заданию редактора и по собственной инициативе
с государственными органами, органами местного самоуправления,
предприятиями, выдающимися деятелями культуры, науки, спорта и др. для
получения информации;
3. Подготовка вопросов для запланированных интервью, встречи и проведение интервью;
4. Изучение собранной информации, обработка материалов, представление их в
виде интервью, публикаций, комментариев по определенной тематике,
подготовка очерков, статей;
5. Проверка достоверности полученной информации, редактирование авторских материалов, обеспечение
правильности приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных.