petrlauder

Образование:

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Институт зарубежной филологии и регионоведения, Филологическое образование

Опыт работы:

Апрель 2018 — Октябрь 2018 Яндекс.Дзен. НКО, ОООСанкт-Петербург, money.yandex.ruСпециалист поддержки авторовВзаимодействие с редакторами журналов, блогерами и другими представителями мира медиа,

консультирование на тему оформления и создания контента.

Февраль 2017 — Март 2018 АО «РИИХ Сахамедиа»Республика Саха (Якутия), ysia.ru/СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать ещеКонтент-менеджер1.Создание контента для соц. сетей и блогов (как своими, так и чужими руками) - тексты, фото, видео, инфографика;

2.Ведение пабликов агенства в социальных сетях - VK, FB, Twitter, Instagam, OK, YouTube и других;

3.Увеличение числа подписчиков и посетителей пабликов;

4. Ведение таргетированной рекламы. Аналитика и отчетность;

5.Общение с подписчиками и отслеживание их действий;

6.Запуск активностей - конкурсов, опросов, викторин,игр; Июнь 2016 — Январь 2017 ООО Газета «Якутия"Якутск, gazetayakutia.ru/Журналист1. Обеспечение редакции газеты оперативной информацией и материалами для подготовки публикации;

2. Установление контактов по заданию редактора и по собственной инициативе

с государственными органами, органами местного самоуправления,

предприятиями, выдающимися деятелями культуры, науки, спорта и др. для

получения информации;

3. Подготовка вопросов для запланированных интервью, встречи и проведение интервью;

4. Изучение собранной информации, обработка материалов, представление их в

виде интервью, публикаций, комментариев по определенной тематике,

подготовка очерков, статей;

5. Проверка достоверности полученной информации, редактирование авторских материалов, обеспечение

правильности приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных.