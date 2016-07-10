petrmartsevoy

Петр petrmartsevoy

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
основная специализация: проектирование и строительство объектов нефтегазового комплекса, а так же ПГС.

Я помогу Вам выполнить необходимые чертежи различных устройст, механизмов и конструкций в программе AutoCAD. Основными направлениями работы являются следующие задачи: 

- Выполнение чертежей различных устройств в AutoCAD; 

- Выполнение чертежей конструкций (строительных, технических, инженерных и т.д.); 

- Разработка чертежей различных установок; 

- Изготовление чертежей оборудования (станков, приборов); 

- Изготовление чертежей всевозможных механизмов; 

- Создание чертежей машин; 

- Изготовление чертежей различных аппаратов и агрегатов.

а также текстовую и графическую часть, плакаты и чертежи для дипломных и курсовых проектов.