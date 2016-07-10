petrmartsevoy

основная специализация: проектирование и строительство объектов нефтегазового комплекса, а так же ПГС.
Я помогу Вам выполнить необходимые чертежи различных устройст, механизмов и конструкций в программе AutoCAD. Основными направлениями работы являются следующие задачи:
- Выполнение чертежей различных устройств в AutoCAD;
- Выполнение чертежей конструкций (строительных, технических, инженерных и т.д.);
- Разработка чертежей различных установок;
- Изготовление чертежей оборудования (станков, приборов);
- Изготовление чертежей всевозможных механизмов;
- Создание чертежей машин;
- Изготовление чертежей различных аппаратов и агрегатов.
а также текстовую и графическую часть, плакаты и чертежи для дипломных и курсовых проектов.
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