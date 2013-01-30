композитор

Личные данные Ф.И.О.

Петрушенко Олег Витальевич 16.02.68

Возраст: 43

Пол. Муж

Семейное положение: женат

Образование: 2 высших

Опыт работы: от года

г. Череповец

Условия работы График работы: контракт, договор

Проф. Навыки Уверенный пользователь ПК

Стрессоустойчивость

Знание полифонии, музыкальные системы

Композиция, исполнение, аранжировка, стилизация

Ответственность

Самостоятельность

Гибкость

Желание работать

Опыт работы 2001-2003 аражировщик, музыкальный редактор Московского передвижного цирка. 1989 - 2000 Ярославский симфонический оркестр – артист. Участник фестивалей в Ярославле «АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ» в номинации авторская музыка, музыка в кукольном театре. 2001-2007 Русский национальный театр артист, аранжировщик, композитор. Череповец. 2007 – 2013 руководитель дж. оркестра «Студия традиционного джаза»

Образование, дополнительная инф. 1988-1993 Ульяновское музыкальное училище по специальности руководитель оркестра, исполнитель.

1993-2000 С-Академия культуры, театральный институт. Руководитель эстрадного оркестра.

Изучение этносов и музыкальной культуры народов мира.

Контакты т. +79211493444

e-mail: [email protected]

http://www.petromusic.narod.ru/

адрес: г. Череповец ул. Гагарина 24-63