Личные данные Ф.И.О.
Петрушенко Олег Витальевич 16.02.68
Возраст: 43
Пол. Муж
Семейное положение: женат
Образование: 2 высших
Опыт работы: от года
г. Череповец
Условия работы График работы: контракт, договор
Проф. Навыки Уверенный пользователь ПК
Стрессоустойчивость
Знание полифонии, музыкальные системы
Композиция, исполнение, аранжировка, стилизация
Ответственность
Самостоятельность
Гибкость
Желание работать
Опыт работы 2001-2003 аражировщик, музыкальный редактор Московского передвижного цирка. 1989 - 2000 Ярославский симфонический оркестр – артист. Участник фестивалей в Ярославле «АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ» в номинации авторская музыка, музыка в кукольном театре. 2001-2007 Русский национальный театр артист, аранжировщик, композитор. Череповец. 2007 – 2013 руководитель дж. оркестра «Студия традиционного джаза»
Образование, дополнительная инф. 1988-1993 Ульяновское музыкальное училище по специальности руководитель оркестра, исполнитель.
1993-2000 С-Академия культуры, театральный институт. Руководитель эстрадного оркестра.
Изучение этносов и музыкальной культуры народов мира.
Контакты т. +79211493444
e-mail: [email protected]
http://www.petromusic.narod.ru/
адрес: г. Череповец ул. Гагарина 24-63