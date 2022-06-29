petrov_petr_1990

Петр petrov_petr_1990

 
34 годаАвстрия/Вена
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SEO-оптимизация сайта и вывод в топ выдачи

    Нужно сделать SEO-оптимизацию сайта в яндекс и гугл по поисковому запросу "окрашивание волос" Геопозиция: Россия, Москва (без Московской области) Сейчас в поисковой выдаче в данном регионе на 1-ой странице встречаются следующие салоны красоты: [url=https://www.naturel-studio.ru/]https://www.naturel-studio.ru/[/url] [url=https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos]https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos[/url] [url=https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/]https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/[/url] Они здорово индексируются и выдаются ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Лендинг для салона красоты (современный дизайн)

    Нужно сделать лендинг для салона красоты на tilda По структуре и наполнению - простая посадочная страница состоящая из 5 экранов, блоков с формами регистрации, хедера и бокового меню К заявке прикрепили ТЗ, в котором подробно представили: 1). структуру ...

    Tilda
    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    2 года назад