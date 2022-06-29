petrov_petr_1990

Нужно сделать SEO-оптимизацию сайта в яндекс и гугл по поисковому запросу "окрашивание волос" Геопозиция: Россия, Москва (без Московской области) Сейчас в поисковой выдаче в данном регионе на 1-ой странице встречаются следующие салоны красоты: [url=https://www.naturel-studio.ru/]https://www.naturel-studio.ru/[/url] [url=https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos]https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos[/url] [url=https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/]https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/[/url] Они здорово индексируются и выдаются ...