petrov_petr_1990

Нужно сделать SEO-оптимизацию сайта в яндекс и гугл по поисковому запросу "окрашивание волос" Геопозиция: Россия, Москва (без Московской области) Сейчас в поисковой выдаче в данном регионе на 1-ой странице встречаются следующие салоны красоты: [url=https://www.naturel-studio.ru/]https://www.naturel-studio.ru/[/url] [url=https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos]https://hairlab-studio.ru/okrashivanie-volos[/url] [url=https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/]https://mymanikuroff.ru/services/parikmakherskie-uslugi/okrashivanie/[/url] Они здорово индексируются и выдаются ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать лендинг для салона красоты на tilda По структуре и наполнению - простая посадочная страница состоящая из 5 экранов, блоков с формами регистрации, хедера и бокового меню К заявке прикрепили ТЗ, в котором подробно представили: 1). структуру ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт2 года назад