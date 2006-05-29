petrova_darya

Дарина Петрова petrova_daryapetrova_darya
17 летУкраина/Львов
год на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Приветствую,Вас на своём аккаунте!
С радостью помогу,Вам?
Я хорошо владею языками,такими как английский, польский, русский и украинский. Изучаю немецкий и латинский языки.
Имею опыт работы в переводе текстов и в монтаже видеороликов.
Я очень творческая, мечтательная, коммуникабельная личность
!Работаю на результат и на совесть,выполняю заказы быстро, качественно и с гарантией для,Вас, и по хорошей цене.
Буду рада сотрудничеству!