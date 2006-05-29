petrova_darya

Приветствую,Вас на своём аккаунте!

С радостью помогу,Вам?

Я хорошо владею языками,такими как английский, польский, русский и украинский. Изучаю немецкий и латинский языки.

Имею опыт работы в переводе текстов и в монтаже видеороликов.

Я очень творческая, мечтательная, коммуникабельная личность

!Работаю на результат и на совесть,выполняю заказы быстро, качественно и с гарантией для,Вас, и по хорошей цене.

Буду рада сотрудничеству!