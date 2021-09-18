petrova_design

Привет. Я Веб-дизайнер!

Виды работ:

Оформление макетов и прототипов в Figma

Дизайн и проектировка лендингов

Дизайн и проектировка многостраничных сайтов

Проектировка и дизайн мобильных приложений

Создание и проработку логотипа и личного бренда компании

Дизайн баннеров

Оформление обложек к видео

Обработка фотографий

Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ) , сроков, стоимости, способа оплаты;

, сроков, стоимости, способа оплаты; Предоплата 30% от суммы проекта ;

Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;

Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

Предоплата 30% от суммы проекта

Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).

Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).

Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), ЮMoney.Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

Обо мне:

Меня зовут Елизавета. Мне важен результат и фидбэк полученный от Вас.

Всегда выполняю работу в установленный срок, предупреждаю в случае возникновения задержек. Уважаю свое и Ваше время.

Личные качества:

Креативный склад ума

Тайм менеджмент