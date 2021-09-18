petrova_design

Привет. Я Веб-дизайнер!
Виды работ:
- Оформление макетов и прототипов в Figma
- Дизайн и проектировка лендингов
- Дизайн и проектировка многостраничных сайтов
- Проектировка и дизайн мобильных приложений
- Создание и проработку логотипа и личного бренда компании
- Дизайн баннеров
- Оформление обложек к видео
- Обработка фотографий
- Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 30% от суммы проекта ;
- Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;
- Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
- Предоплата 30% от суммы проекта
- Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).
- Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
Обо мне:
Меня зовут Елизавета. Мне важен результат и фидбэк полученный от Вас.
Всегда выполняю работу в установленный срок, предупреждаю в случае возникновения задержек. Уважаю свое и Ваше время.
Личные качества:
- Креативный склад ума
- Тайм менеджмент
- Коммуникабельность, пунктуальность
- Дисциплинированность, честность
- Организованность и рациональное планирование рабочего времени
- Многофункциональность, оперативность
- Mail: [email protected]
- Instagram: https://www.instagram.com/septemberlii/
- Viber: +375255214855
- Telegram: https://tele.click/goldglaider
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