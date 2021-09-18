petrova_design

Елизавета petrova_design

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Привет. Я Веб-дизайнер!

Виды работ:

  • Оформление макетов и прототипов в Figma
  • Дизайн и проектировка лендингов
  • Дизайн и проектировка многостраничных сайтов
  • Проектировка и дизайн мобильных приложений
  • Создание и проработку логотипа и личного бренда компании
  • Дизайн баннеров
  • Оформление обложек к видео
  • Обработка фотографий

Процесс работы:

  • Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Предоплата 30% от суммы проекта ;
  • Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;
  • Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

Условия работы:
  • Предоплата 30% от суммы проекта
  • Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).
  • Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), ЮMoney. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

Обо мне:

Меня зовут Елизавета. Мне важен результат и фидбэк полученный от Вас.

Всегда выполняю работу в установленный срок, предупреждаю в случае возникновения задержек. Уважаю свое и Ваше время. 

Личные качества:

  • Креативный склад ума
  • Тайм менеджмент
  • Коммуникабельность, пунктуальность
  • Дисциплинированность, честность
  • Организованность и рациональное планирование рабочего времени
  • Многофункциональность, оперативность

Мои контакты: