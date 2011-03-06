petrovich1

На сайте встроен pdf проигрыватель slideshare. Можем перейти на другой проигыватель. Но ключевое что надо, максимально защитить pdf файлы от копирования, например, вызов контекстного меню, скриншот и т. д.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт небольшой сети магазинов сыров Киев. Необходимо: 1. Составить семантическое ядро, настроить контекстную рекламу (около 100 Keyword) 2. Провести внутреннюю оптимизацию сайта (около 100 страниц) Стоимость работ можно указывать за каждый этапКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется: 1. Проверить корректность настройки редиректа 2. Проверить корректность robots.txt 3. Проверить сайт на предмет безопасности 4. Проверить достаточность скорости загрузки сайта. Дать соответствующие рекомендации/замечания 5. Устранить дубли страниц, связанных с многоязычностью. Пример: site.ua /ua/navchannya.html - site.ua /navchannya.htmlСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется оптимизировать сайт под поисковые запросыПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен сайт визитка "ремот автомобилей Volvo". Хостинг и домен уже зарегистрирован. 1. Желательно на вордпресе 2. Добавление контента (желательно не тупо скопированого) на сайт по видам услуг ремонта Расчет через WebMoneyСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад