petrovich1

Владимир Петрович petrovich1

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$25
8 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка СТО
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Работа была выполнена быстро, качественно и со вкусом! Кроме того исполнитель ьезвозмездно провел дополнительную консультацию. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Оптимизация сайта
Приятно было работать с данным заказчиком, работа оплачена своевременно.
Работа сделана в срок, качественно и т д. Будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв