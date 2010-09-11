petrovich90

Официальный проект BMW Autosport Russian Website является информационным ресурсом и содержит подробную информацию о FIA WTCC, Formula BMW, BMW Endurance Racing и BMW Customer Racing. На сайте Вы узнаете последние новости и результаты BMW Motorsport в текущем сезоне. Вы найдете много полезной информации из текстов и статей сайта. Обязательно зайдите в фотогалерею, которая постоянно обновляется. В разделе загрузки можно скачать файлы, обои и скринсейверы. Для обсуждения BMW Motorsport, Вы можете зайти на форум сайта.

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