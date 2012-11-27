petrovskaya

Контент-менеджер, seo

Петровская Анна Вячеславовна

19.12.1984

Образование:

Московский Инженерно-Физический Институт до 2008

Специальный факультет физики - Инженер-физик

Работа:

Январь 2007 — май 2008

АКАДО Телеком (Россия, www.akado-telecom.ru) — Телекоммуникации/связь

инженер

Поддержка пользователей, составление и просмотр запросов клиентов в тех поддержку. Работа с корпоративными клиентами, в том числе и с зарубежными (British telecom) (общение по телефону, деловая переписка). Консультирование клиентов по вопросом настройки либо отсутсвия услуг телефонии, телевидения и интернет. Обучение новых сотрудников.

Май 2008 — май 2011

НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Москва, www.nifhi.ru)

Научный сотрудник

Научная работа: проведение научных экспериментов, обработка полученных данных, написание статей (в том числе на английском языке), выступления на конференциях, как в России, так и за рубежом, обучение новых сотрудников.

Июнь 2004 — сентябрь 2012

ООО "Санаторий Вита" (Анапа, www.vita-anapa.ru)

С 2004 года сезонно работала в ООО «Санаторий Вита» г. Анапа

Старший организатор культ-массовой работы, старший вожатый.

Огромный опыт работы с большими группами людей (до 30 человек взрослых, 400 детей) - в качестве старшего вожатого.

В качестве старшего организатора: написание сценариев, запись фонограмм, работа с музыкантами, художниками, хореографами, постановки спектаклей, организация общелагерных (в санатории минимум 1200 детей каждую смену) мероприятий (ежедневные, ежегодные мероприятие в рамках союзного государства России и Белорусии (военно-патриотические суворовские смены)), выездных концертов в Анапу, другие лагеря. Опыт организации встреч делегаций в аэропортах, на ж/д вокзалах.

Большой опыт в подборе и подготовке персонала (вожатых) для работы в санатории (поиск, собеседования, тренинги).

Январь 2012 — май 2012

ООО "Специальная техника" (Краснодар, www.specialtechnika.com) — Телекоммуникации/связь

Контент-менеждер, seo-оптимизатор

Работа с сайтом компании: переход со старой версии сайта на новую, написание, добавление и обновление контента, seo-оптимизация.

Подбор и введение в должность новых сотрудников (менеджеров по рекламе, менеджеров по внешнеэкономической деятельности).

Ключевые навыки

- опытный пользователь ПК

- аналитический склад ума

- творческий подход ко всему

- умею работать с большим коллективом (и руководить им)

- неплохо говорю по английски

Временно проживаю в Тайланде

Email: [email protected]

Skype: vya4eslavovna

Тел.: 810-7766-08-7493-2619

Интересы: общение, творчество, путешествия, фотография, йога

http://vk.com/petrovskayaav