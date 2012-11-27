petrovskaya

Петровская Анна Вячеславовна
19.12.1984
Образование:
Московский Инженерно-Физический Институт до 2008
Специальный факультет физики - Инженер-физик
Работа:
Январь 2007 — май 2008
АКАДО Телеком (Россия, www.akado-telecom.ru) — Телекоммуникации/связь
инженер
Поддержка пользователей, составление и просмотр запросов клиентов в тех поддержку. Работа с корпоративными клиентами, в том числе и с зарубежными (British telecom) (общение по телефону, деловая переписка). Консультирование клиентов по вопросом настройки либо отсутсвия услуг телефонии, телевидения и интернет. Обучение новых сотрудников.
Май 2008 — май 2011
НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Москва, www.nifhi.ru)
Научный сотрудник
Научная работа: проведение научных экспериментов, обработка полученных данных, написание статей (в том числе на английском языке), выступления на конференциях, как в России, так и за рубежом, обучение новых сотрудников.
Июнь 2004 — сентябрь 2012
ООО "Санаторий Вита" (Анапа, www.vita-anapa.ru)
С 2004 года сезонно работала в ООО «Санаторий Вита» г. Анапа
Старший организатор культ-массовой работы, старший вожатый.
Огромный опыт работы с большими группами людей (до 30 человек взрослых, 400 детей) - в качестве старшего вожатого.
В качестве старшего организатора: написание сценариев, запись фонограмм, работа с музыкантами, художниками, хореографами, постановки спектаклей, организация общелагерных (в санатории минимум 1200 детей каждую смену) мероприятий (ежедневные, ежегодные мероприятие в рамках союзного государства России и Белорусии (военно-патриотические суворовские смены)), выездных концертов в Анапу, другие лагеря. Опыт организации встреч делегаций в аэропортах, на ж/д вокзалах.
Большой опыт в подборе и подготовке персонала (вожатых) для работы в санатории (поиск, собеседования, тренинги).
Январь 2012 — май 2012
ООО "Специальная техника" (Краснодар, www.specialtechnika.com) — Телекоммуникации/связь
Контент-менеждер, seo-оптимизатор
Работа с сайтом компании: переход со старой версии сайта на новую, написание, добавление и обновление контента, seo-оптимизация.
Подбор и введение в должность новых сотрудников (менеджеров по рекламе, менеджеров по внешнеэкономической деятельности).
Ключевые навыки
- опытный пользователь ПК
- аналитический склад ума
- творческий подход ко всему
- умею работать с большим коллективом (и руководить им)
- неплохо говорю по английски
Временно проживаю в Тайланде
Email: [email protected]
Skype: vya4eslavovna
Тел.: 810-7766-08-7493-2619
Интересы: общение, творчество, путешествия, фотография, йога