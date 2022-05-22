Копирайтер Видеомонтаж

Делаю монтаж видео для сайтов. Копирайтер

Написания текстов в указанных тематиках, опыт написания разных по формату материалов, сценариев для видеороликов, литературный русский язык, навыки редакторской и корректорской правки, знание целевой аудитории и методов взаимодействия с ней через текст, умение работать с ключевыми словами в тексте,MS Office на уровне продвинутого пользователя. Продающий тексты, которые понравятся вашим клиентам! Адекватные цены! Множество отзывов!