petrsagajdak

Пётр Сагайдак petrsagajdak

 
51 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Добрый день! Меня зовут Пётр Сагайдак и я начинающий интернет - маркетолог. Да, у меня нету портфолио, я новичок в этой теме, но не боюсь трудностей. Мой энтузиазм основан не только на желании заработать денег, но и на стремлении приобрести бесценный опыт. Если у Вас есть рабочий сайт то за каких то 10 $ и отзыв я могу сделать аудит по 160-ти пунктам, которые существенно влияют на его конверсию. Также могу быть полезен Вам в этих услугах: 

  • Создание Landing Page (одностраничный сайт) на конструкторе
  • Создание многостраничного сайта
  • Адаптация под мобильную версию
  • Привязка домена
  • Подключение, настройка Яндекс Метрики
  • Подключение и настройка Jivo Site
  • Настройка контекстной рекламы в Google Adwords, Яндекс Директ