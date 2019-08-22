petrsagajdak

Добрый день! Меня зовут Пётр Сагайдак и я начинающий интернет - маркетолог. Да, у меня нету портфолио, я новичок в этой теме, но не боюсь трудностей. Мой энтузиазм основан не только на желании заработать денег, но и на стремлении приобрести бесценный опыт. Если у Вас есть рабочий сайт то за каких то 10 $ и отзыв я могу сделать аудит по 160-ти пунктам, которые существенно влияют на его конверсию. Также могу быть полезен Вам в этих услугах:

Создание Landing Page (одностраничный сайт) на конструкторе

Создание многостраничного сайта

Адаптация под мобильную версию

Привязка домена

Подключение, настройка Яндекс Метрики

Подключение и настройка Jivo Site

Настройка контекстной рекламы в Google Adwords, Яндекс Директ