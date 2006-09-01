Фролов Петр Юрьевич
Образование:
1. Российский государственный медицинский университет 2000г. – 2006г.
Факультет: Педиатрический.
Специальность: Врач-педиатр.
2. Институт интегративной семейной терапии 2005-2007г.
Специальность: Психотерапевт.
3. Клиническая интернатура на базе Детской психиатрической больницы №6 2006-2007г.
Специальность: Врач-психиатр.
Профессиональный опыт:
09.2006 – 09.2007 г.г.
Детская психиатрическая больница №6
Должность: Врач-интерн.
Обязанности: Обследование и лечение больных, обеспечение ухода за больными. Взаимодействие с законными представителями больного. Ведение историй болезни. Контроль правильности и своевременности выполнения медицинских назначений младшим и средним медицинским персоналом.
09.2007 – 09.2008г.
Детская психиатрическая больница №6
Должность: Врач-психиатр острого отделения для мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет.
Обязанности: Обследование и лечение больных, обеспечение ухода за больными. Взаимодействие с законными представителями больного. Ведение историй болезни. Оформление листов временной нетрудоспособности, направлений на комиссию по инвалидности. Контроль правильности и своевременности выполнения медицинских назначений младшим и средним медицинским персоналом. Взаимодействие с органами опеки и попечительства, правоохранительными органами.
Профессиональные навыки:
Оказание экстренной помощи при неотложных состояниях в соматической и психиат¬рической клинике. Методы обследования больных (сбор анамнеза‚ клинический осмотр‚ соматическое и неврологическое обследование и пр.). Навыки психотерапии и лечения больных с помощью психофармакологических и др. средств. Навыки клинической оценки и анализа психического состояния больных.
Знание правовых основ оказания психиатрической помощи и проведения судебно-психиатрической экспертизы (Закон о психиатрической помощи).
Языки:
Английский - средний уровень. В планах посещение курсов английского языка.
Дополнительные сведения:
Опытный пользователь ПК. Владение программами MS Office, Photoshop, Dreamweaver, Acrobat Professional, Adobe Premiere Pro.
Личные интересы:
Фотография, кулинария, музыка, современная архитектура.