Фролов Петр Юрьевич

Образование:

1. Российский государственный медицинский университет 2000г. – 2006г.

Факультет: Педиатрический.

Специальность: Врач-педиатр.

2. Институт интегративной семейной терапии 2005-2007г.

Специальность: Психотерапевт.

3. Клиническая интернатура на базе Детской психиатрической больницы №6 2006-2007г.

Специальность: Врач-психиатр.

Профессиональный опыт:

09.2006 – 09.2007 г.г.

Детская психиатрическая больница №6

Должность: Врач-интерн.

Обязанности: Обследование и лечение больных, обеспечение ухода за больными. Взаимодействие с законными представителями больного. Ведение историй болезни. Контроль правильности и своевременности выполнения медицинских назначений младшим и средним медицинским персоналом.

09.2007 – 09.2008г.

Детская психиатрическая больница №6

Должность: Врач-психиатр острого отделения для мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет.

Обязанности: Обследование и лечение больных, обеспечение ухода за больными. Взаимодействие с законными представителями больного. Ведение историй болезни. Оформление листов временной нетрудоспособности, направлений на комиссию по инвалидности. Контроль правильности и своевременности выполнения медицинских назначений младшим и средним медицинским персоналом. Взаимодействие с органами опеки и попечительства, правоохранительными органами.

Профессиональные навыки:

Оказание экстренной помощи при неотложных состояниях в соматической и психиат¬рической клинике. Методы обследования больных (сбор анамнеза‚ клинический осмотр‚ соматическое и неврологическое обследование и пр.). Навыки психотерапии и лечения больных с помощью психофармакологических и др. средств. Навыки клинической оценки и анализа психического состояния больных.

Знание правовых основ оказания психиатрической помощи и проведения судебно-психиатрической экспертизы (Закон о психиатрической помощи).

Языки:

Английский - средний уровень. В планах посещение курсов английского языка.

Дополнительные сведения:

Опытный пользователь ПК. Владение программами MS Office, Photoshop, Dreamweaver, Acrobat Professional, Adobe Premiere Pro.

Личные интересы:

Фотография, кулинария, музыка, современная архитектура.