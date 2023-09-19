petrychenko90

Маю успішний досвід налаштування та ведення реклами у різних нішах: магазини одягу, шкарпеток, меблів, ролетів, шиферу, посуду, магазини сумок, косметика, альтернативна енергетика, обладнання для зв'язку, автомобільні запчастини, магазин електрики, магазин енергоефективних систем для дому, доставка піци, доставка суші, напівфабрикати, послуг з обробки металу, засоби індивідуального захисту, товари для дорослих тощо.
Налаштовую GA4, Merchant Center, GTM, Ads з нуля.
Є сертифікація Google по пошуковим кампаніям, торговим кампаніям та GA4.
Кейси та результати у портфоліо.
Розблокування Google Merchant Center за останній час:
Товари для дорослих
Магазин сантехніки
Магазин сумок
Альтернативна енергетика
Респіратори та ЗІЗ
Магазин фасованої кави
Магазин побутової хімії
Магазин ролетів та жалюзі
Магазин медичних товарів
Магазин товарів медичного призначення
Магазин аніме фігурок
Магазин меблів
Магазин електроніки та побутової техніки
Магазин преміум нижньої білизни для чоловіків