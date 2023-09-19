petrychenko90

Google Ads | Merchant | GA4

Маю успішний досвід налаштування та ведення реклами у різних нішах: магазини одягу, шкарпеток, меблів, ролетів, шиферу, посуду, магазини сумок, косметика, альтернативна енергетика, обладнання для зв'язку, автомобільні запчастини, магазин електрики, магазин енергоефективних систем для дому, доставка піци, доставка суші, напівфабрикати, послуг з обробки металу, засоби індивідуального захисту, товари для дорослих тощо.

Налаштовую GA4, Merchant Center, GTM, Ads з нуля.

Є сертифікація Google по пошуковим кампаніям, торговим кампаніям та GA4.

Кейси та результати у портфоліо.

Розблокування Google Merchant Center за останній час: