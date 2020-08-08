petryna_maryna

Перевод и копирайтинг

Квалифицированый переводчик и копирайтер с разнообразным опытом работы. Компетентна в написании высококачественных материалов и статей, включая веб-контент и посты в социальных сетях. Носитель русского, украинского и польского языков, имею опыт преподавания английского и французского языков на всех уровнях и для всех возрастных групп. Творческая, креативная, внимательная к деталям и ответственная, дополнительно имею практический опыт работы с MS Word, PowerPoint, Excel и Adobe Photoshop.