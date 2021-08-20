Веб-дизайнер UI/UX

У меня среднее образование, но ради интереса я начала заниматься UI/UX дизайном, нашла очень крутой курс от Школы "Поток" и начала учиться.

Сейчас я заканчиваю этот курс и начинаю уже работать, хоть и опыта у

меня мало, но на курсе меня многому научили. За лето у меня накопилось

много ярких воспоминаний и с них я получаю очень много вдохновения,

которое я вкладываю в ваши проекты.

Я делаю сайты, лендинги и каталоги. Стараюсь вкладывать свою душу и доводить проекты до конца.