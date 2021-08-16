Графический дизайн

Графический дизайнер, оконченное высшее образование.

Полиграфия, работа с фирменной документацией, стилем, логотипами, дизайн на одежду/упаковки/этикетки/наклейки. Знание основных графических программ. Опыт работы в типографии и на фрилансе по профессии. Имеется чувство стиля и вкуса, хочется сделать что-то новое и создать эффект "вау", запоминающийся и уникальное, новое и необычное, воздушное и живое, превзойти все старые понятия о дизайне в целом.

https://vk.com/doc249229113_609846812?hash=f61b1eab087bda4853&dl=335cf67fafedb3d11e