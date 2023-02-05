pgolenitsky

Копирайтер

Здравствуйте! Я мотивированный начинающий копирайтер с богатым портфолио по написанию текстов. Я прошел курсы от Skillbox "Копирайтинг от А до Я 2.0", "Копирайтер" от Нетология, где улучшил свои навыки письма и получил глубокое понимание принципов маркетинга и брендинга. Я творческий и имею хороший взгляд на детали, стремясь всегда создавать ясные, краткие и впечатляющие тексты, которые могут зацепить аудиторию. Я быстро учусь, способен адаптировать свой стиль письма к разным проектам и рынкам.