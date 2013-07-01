Выполняю заказы по графике платно.

Рисую в фотошопе: аватары, бигбары, юзербары, баннеры, логотипы, шапки, части сайта и т.д.

Цены:

Дизаин сайтов = от 500 р

Аватары = 30-100 рублей.

Юзер/Биг/Гига/бары = 50 рублей.

Логотипы = от 250 рублей.

Шапки = 150-300 рублей.

Баннеры: 50-100 рублей, в зависимости от размера.

Другое: По договорённости.

Принимаю заказы строго по данному образцу!!

1. Что вы хотите?(Макет для сайта) (Аватар, Логотип)

2. Размеры (150х150)

3. Цветовая гамма (подогнать под сайт)

4. Желаемый Текст

5. Анимация (да / нет) p.s делаю только для аватаров, юзербаров, и баннеров.