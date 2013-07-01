Выполняю заказы по графике платно.
Рисую в фотошопе: аватары, бигбары, юзербары, баннеры, логотипы, шапки, части сайта и т.д.
Цены:
Дизаин сайтов = от 500 р
Аватары = 30-100 рублей.
Юзер/Биг/Гига/бары = 50 рублей.
Логотипы = от 250 рублей.
Шапки = 150-300 рублей.
Баннеры: 50-100 рублей, в зависимости от размера.
Другое: По договорённости.
Принимаю заказы строго по данному образцу!!
1. Что вы хотите?(Макет для сайта) (Аватар, Логотип)
2. Размеры (150х150)
3. Цветовая гамма (подогнать под сайт)
4. Желаемый Текст
5. Анимация (да / нет) p.s делаю только для аватаров, юзербаров, и баннеров.
Действие аккаунта приостановлено!